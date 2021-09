El concierto homenaje a Álex Casademunt que estaba previsto para el mes de septiembre ha sido cancelado in extremis. Hablamos con su entorno.

«Lamentamos informar que, el concierto homenaje a Álex Casademunt programado para el próximo 24 de septiembre queda cancelado. Dicha decisión se ha tomado de manera consensuada tanto con la familia como con todas las partes implicadas». Así se confirmaba este martes que la actuación que iba a tener lugar próximamente en el Wizink Center de Madrid se había cancelado. No han desvelado los motivos oficiales, por lo que muchos seguidores del artista se han comenzado a preguntar las verdaderas razones por las que este sueño se ha venido abajo. Desde SEMANA nos hemos puesto en contacto con su entorno y nos insisten en que no ha sido una cuestión económica ni nada que tenga que ver con la venta de entradas.

Había muchas ilusiones puestas en este homenaje y, de hecho, llevaban meses trabajando en él, pero «tras una suma de varias razones» han tomado la decisión de no seguir adelante. Para la discográfica y para su familia ha sido muy duro renunciar a una cita en la que Álex Casademunt iba a ser recordado como se merecía, pero «no se han dado las circunstancias para hacerlo». Desde hace semanas sopesaban qué iba a suceder con el homenaje y no fue hasta este martes, justo antes de emitir el comunicado, cuando lo tuvieron claro. «Querían hacer algo a lo grande por Álex y no algo pequeño. Al final, se ha decidido renunciar», comentan a esta revista. Su círculo apenas da detalles de por qué han cancelado in extremis, pero sí nos informan del «gran palo» que ha supuesto para ellos dar un paso atrás.

En un principio estaba previsto que el recital se celebrara en junio, pero el aumento de casos de coronavirus les llevó a aplazarlo hasta el mes de septiembre. Querían que las condiciones fueran las óptimas y eso les llevó a esforzarse porque la actuación fuera perfecta en la nueva fecha que habían cerrado. Nada hacía presagiar este triste final. Amigos, cantantes, familia están barajando otras opciones y, aunque no hay nada cerrado, hay quien se plantea rendir tributo a Álex Casademunt de otra manera. No se quedarán de brazos cruzados.

Tienen planes de hacer algo especial, pero hay muchos flecos todavía que cortar. En la actuación estaban convocados más de 15 artistas como Manu Tenorio, Nina, Geno Machado o David Bustamante, para cantar en su honor, pero ni ellos ni otros compañeros de profesión tendrán la oportunidad de subirse el próximo 24 de septiembre a la emblemática sala de la capital. Todos ellos son conocedores de la cancelación y no les ha quedado otra que resignarse al saber que los planes que había para homenajear a Álex se han venido abajo.

Se acaban de cumplir seis meses del fallecimiento de Álex Casademunt. En su ausencia han sido varias las ocasiones en las que su hermano Joan o su madre, Rosa González, han recordado al cantante que tanta falta les hace en su día a día. Cabe recordar que en el mes de abril vio la luz la canción que él y su hermano Joan grabaron, una obra póstuma capaz de erizar el vello de cualquiera. No se sintió con fuerza alguna para hacer promoción, pero sí insistió en todo lo que le echaba de menos. «Busco consuelo, pero no lo encuentro», dijo Joan en exclusiva a SEMANA. El camino desde entonces sin él no ha sido fácil, pero luchan por seguir adelante cada día.