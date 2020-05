Ante los difíciles momentos que se están viviendo a raíz de la emergencia sanitaria, Iker Casillas está sacando su faceta más optimista y se muestra esperanzador y con ganas de que llega la tan ansiada «nueva normalidad». Confinado en su casa de Oporto junto a Sara Carbonero y sus hijos, Martín y Lucas, el jugador de futbol está haciendo uso de sus redes sociales para amenizar el confinamiento a sus seguidores con bonitos recuerdos. En esta ocasión, el guardameta ha lanzado una reflexión sobre su marcha del Real Madrid y ha contado las verdaderas razones que le llevaron a tomar la decisión de instalarse en la ciudad lusa. Además, ha admitido uno de los errores que tuvo durante esa etapa.

Junto a una imagen en la que aparece en un partido del Real Madrid contra el Getafe, Iker Casillas ha explicado la razón por la que dijo adiós al conjunto blanco. «Pocas veces hablé de mi salida del @realmadrid. Di una rueda de prensa en solitario, error, y me fui. 5 años han pasado ya desde entonces. 5 años que cruce la frontera que me llevó a nuestro país vecino: Portugal», comenzaba a relatar.

El guardameta deja claro que su marcha se debió a su necesidad de volver a sentirse otra persona y moverse en otro ambiente y querer mejorar: «Abandonar estar tan expuesto a la crítica y querer mejorar. Es así amigos, todos los jugadores (sean buenos o malos) quieren mejorar. Y para ello hay mejorar lo físico y lo mental. Y esto último era importante. En Oporto lo volví a sentir. Que no os cuenten otras cosas. Esta foto es de un Real Madrid vs Getafe, temporada 14/15. Yo ya sabía que iba a ser mi último partido. The Last Match. #iwillcomeback#madrid #buenasnochesmundo».

Iker Casillas, dispuesto a disfrutar de la vida

A pesar de la situación por la que estamos pasando, Iker Casillas vive uno de los momentos más felices de su vida después de que hace justamente un año sufriera un infarto de miocardio. Un pequeño susto que ha hecho que el jugador de fútbol vea el mundo con otros ojos. El marido de Sara Carbonero no olvida el momento en el que su vida cambió dio un giro de 180 grados y ha dejado claro que tiene la mente puesta en comerse el mundo. «Me siento contento por haber superado un gran obstáculo en mi vida. Ha sido, sinceramente, emocionante. Ha tenido terror, drama y ciertas dosis de ciencia ficción. Y por supuesto, humor! Soy de los que ven la botella medio llena», reflexionaba.

El de Móstoles está dispuesto a vivir nuevas aventuras y su regreso a España está cada vez más cerca, si la crisis sanitaria lo permite. Antes de que se decretase el Estado de Alarma, el propio Iker Casillas confirmaba que se había presentado su candidatura a la presidencia de la Real Federación de Fútbol Española. «Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España», aclaraba.

Mayo, el particular mes de Iker Casillas

El pasado 20 de mayo Iker Casillas cumplía 39 años y soplaba las velas con mucho respeto. El jugador de fútbol publicaba una simpática foto y un texto en el que desprendía su inquietud por el paso del tiempo: «Si os digo la verdad, parece que mi aniversario mudó de fecha desde hace más de un año. Por lo menos, sigue siendo mayo mi mes particular!!».

Hace un año, el 1 de mayo de 2019, Casillas sufría un infarto de miocardio que lo alejó del terreno de juego durante varios meses. Su problema cardiaco, que se producía días antes de que Sara fuera operada para retirarle un tumor maligno, consecuencia del cáncer de ovario que padece. Todo ello precipitó su decisión de retirarse de mundo del fútbol después de 22 años de carrera deportiva, tal y como anunció el pasado julio.