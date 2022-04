La vida de Luis Medina ha dado un giro de 180 grados los últimos días. El hijo de Naty Abascal no solo se ha visto obligado a dar declaraciones ante la Justicia, también ante los medios de comunicación, quienes le aguardan día y noche en su casa de El Viso. Las cámaras suelen captarle cuando abandona su vivienda para pasear a su mascota, de hecho, le hemos visto incluso en pijama por las inmediaciones de su hogar. Sin embargo, él se muestra tranquilo y defiende su inocencia en cada una de sus intervenciones. Consciente de que son muchas las preguntas que sobrevuelan sobre la comisión que él y Alberto Luceño obtuvieron por la compra de material sanitario para la Comunidad de Madrid, el empresario ha intentado arrojar luz sobre esta historia ante las cámaras. Declaraciones que da a las puertas de su casa, la cual está situada en uno de los barrios más lujosos de la capital.

Los vecinos no están cómodos y es que el tema es espinoso. Muchos son millonarios y han visto cómo en los últimos meses se ha revalorizado hasta en un 9%, pero ahora lidian con una polémica que no esperaban. Allí casi el 70 % de los pisos en venta cuesta más de un millón de euros, siendo la confidencialidad el requisito más pedido en las inmobiliarias. No obstante, ahora han visto cómo el escándalo de Luis Medina ha llenado de reporteros, cámaras y fotógrafos sus calles. Luis Medina es actualmente uno de los hombres más buscados y tanto sus palabras como las novedades de su caso generan un gran interés en cualquier medio de alcance nacional, lo que lleva a que su casa sea el epicentro de la prensa.

Ana Botín, José María Aznar Jr o Florentino Fernández son solo algunos de los empresarios que habitan en el mismo barrio de Luis Medina. Aunque en diferentes puntos, todos ellos han encontrado su hogar en El Viso, donde en pisos, en espectaculares chalets o en mansiones residen en la actualidad. A pesar de que Luis Medina defiende que todo lo que hizo era legal, lo cierto es que su nombre está copando titulares sin cesar, lo que no termina de convencer a su vecindario. Será el día 25 de abril cuando él junto a Luceño sean citados a declarar por presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid por la venta de mascarillas, guantes y test, cuyo precio aseguran que presuntamente estaba inflado, y cuya calidad la Policía Municipal ha puesto en entredicho, según El Mundo.

El asunto de Luis Medina está siendo uno de los más comentados de su barrio estos días. Aunque son pocos los comercios que existen en los alrededores de la casa de Luis, sí hay muchos vecinos afincados en las inmediaciones de su residencia, los cuales no terminan de digerir lo sucedido. Quizás por ello, Luis Medina haya puesto tierra de por medio estos días. La periodista Lydia Lozano revelaba que el empresario podría haber cogido un avión fuera de España el pasado sábado, un movimiento con el que huye del revuelo mediático que existe en torno a él.

Su patrimonio, embargado

Al hijo de Naty Abascal se le han embargado algunos de sus bienes, entre otros un barco modelo Eagle 4, por el que desembolsó más de 325.000 euros, aunque puede seguir usándolo. «Mis bienes están embargados, pero no están confiscados. Puedo seguir usándolos», ha dicho Luis Medina.

