Las noticias sobre Arantxa Palomino y Luis Lorenzo caen en cascada. Desde que se supo que el actor y su mujer están acusados del supuesto asesinato de su tía por envenenamiento, no cesan de desvelarse nuevos detalles sobre un acontecimiento que ha consternado y sorprendido mucho en el mundo del espectáculo. Este lunes, el intérprete conocido por sus papeles en series como ‘El comisario’ o ‘Al salir de clase’ y su pareja se han personado este lunes en los juzgados tras ser puestos en libertad con cargos, con la retirada de sus pasaportes y la obligación de acudir cada semana a como medida cautelar de la juez que instruye el caso. Los dos han defendido su inocencia, pero hay voces que apuntan a que, tal y como sospechan las autoridades, se produjo maltrato a Isabel Suárez Arias, de 85 años. Vecinos del artista aseguran que se producían acontecimientos que llamaban la atención: «Se oían gritos».

Vídeo: Europa Press.

Una vecina de Isabel llamada Marisol ha contado ante las cámaras de Telecinco un episodio del que fue testigo tras la muerte de la anciana: «Después de que hubiera fallecido, yo sentía ruidos en casa, como de mover muebles, vendrían a limpiar para poner el piso en venta. Me daba miedo porque sabía que la pobre estaba p’allá y dije, esta no vuelve«. Según otro vecino que vivía justo encima de la pareja, se podían escuchar fuertes discusiones entre Arantxa Palomino y su tía a altas horas de la madrugada. «No la trataban nada bien. Muchas veces venían y ella (Isabel), no les dejaba entrar en casa», ha comentado.

Luis Lorenzo y su mujer defienden su inocencia

Cabe recordar que en febrero de 2021 Luis Lorenzo y Arantxa Palomino trasladaron a la tía de esta de su domicilio en Asturias y se la llevaron a su casa de Rivas-Vaciamadrid, donde falleció meses después. Tras su muerte se detectó que su cuerpo tenía restos de metales pesados como el manganeso y el cadmio, que le supuestamente le habrían suministrado durante varios meses hasta acabar con su vida. Las hipótesis apuntan a que la pareja lo habría hecho para poder heredar las tierras y el piso en Asturias de la anciana. Es algo que el actor y su chica han negado de manera rotunda.

Luis Lorenzo y su mujer confían en la justicia y han dejado claro que colaborarán en las investigaciones para ayudar a aclarar lo sucedido. Y es que cada nueva información que sale a la luz pone al matrimonio contra las cuerdas. Esta semana se ha sabido que supuestamente abandonaron a la anciana de 85 años durante 9 horas en un restaurante de Madrid mientras ellos disfrutaban de un día en familia un parque temático.