Mario Vargas Llosa está viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera como escritor. A pesar que no será hasta este jueves 9 de febrero cuando tenga lugar la ceremonia para entrar en la Academia francesa, los actos relacionados con el gran día ya se están celebrando. Sin ir más lejos, este miércoles ha acudido al cóctel previo a su ingreso y lo ha hecho rodeado de toda su familia. Además de sus tres hijos, Álvaro, Gonzalo y Morgana, también ha estado arropado por su exmujer, Patricia Llosa, e incluso de sus nietos. Todos quieren estar junto a él en uno de los días más importantes. El ex matrimonio ya no se esconde y ha acudido a su primer acto público en conjunto. Aunque no han querido entrar a la par, han llegado a la vez y tras su entrada se han reunido en el interior del lugar donde se ha celebrado este cóctel.

Con sus mejores galas, Vargas Llosa y Patricia Llosa llegaban al cóctel previo y lo hacían muy felices. A pesar de que las últimas horas han sido muy convulsas para ellos tras las declaraciones de Isabel Preysler y sus encontronazos con la prensa, han querido dejar de lado los disgustos y disfrutar de una noche familiar homenajeando al escritor hispano-peruano. Tras varias salidas gastronómicas por Madrid, la familia se ha dejado ver al completo por las calles de la capital francesa al acudir a este importante evento dentro del marco de los actos organizados por la entrada a la Academia Francesa de Mario Vargas Llosa.

Mario Vargas Llosa y su familia llegaron este martes a la capital

Horas antes de este evento, Patricia y su hija Morgana se acercaban hasta la casa del peruano en París intentando esquivar a la prensa. Sin embargo, no fue posible para ellas. La familia está muy feliz de poder compartir este día junto al escritor en la capital francesa. Llegaron en la tarde de este martes y tras un vuelo que aconteció con total normalidad, se desplazaron hasta la casa de Vargas Llosa donde pasaron una agradable velada charlando, poniéndose al día y cenando algo antes de marcharse a dormir para estar descansados para las diferentes jornadas que se avecinaban repleta de actos y eventos.

Patricia Llosa ha sacado la artillería pesada luciendo un abrigo de piel, aunque ha tenido un pequeño problema con una especie de tira que se encontraba en el suelo y con la que casi tropieza. Sin embargo, el personal de seguridad ha estado pendiente y le ha ayudado a no tropezar y tener un susto en directo. Ataviada con un conjunto blanco y negro, no podía estar más elegante, acorde a la gran cita.

La gran cita del escritor, arropado por toda su familia

Este jueves 9 de febrero, el premio Nobel de Literatura de 20210 entrará en la Academia Francesa. El hispanoperuano se convertirá además en el primer escritor que reciba un asiento en la institución sin haber publicado nunca en francés. En la ceremonia de este próximo jueves, Vargas Llosa recibirá la tradicional espada y el traje de académico. Lo hará con 86 años de edad, volviéndose a ser una excepción más a las reglas del templo de la lengua francesa, que estipulan que los candidatos deben tener menos de 75 años. Además de su familia, también acudirán grandes personalidades españolas de la talla del Rey Don Juan Carlos y la infanta Elena.