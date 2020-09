Xoan Viqueira ha compartido a través de las redes sociales de que su negocio está en su peor momento después de la crisis sanitaria provocada por el Covid. Esta mala noticia llega después de saltar a la luz que ha roto su relación con David Valldeperas.

No son buenos momentos Xoan Viqueira. Tan solo unos días después de que se conociera que había roto su relación con el director de ‘Sálvame’, David Valldeperas, tras 10 años de relación, el artista ha compartido que su negocio -que lleva su nombre- está pasando por uno de sus momentos más delicados.

Así lo compartía él mismo a través de las redes sociales, donde explicaba la complicada situación por la que pasa su negoci: «No sé por qué pero hoy retumba en mi cabeza la canción de Queen de The show must go on y haremos caso a la intuición no? Las cosas se están poniendo feas para los emprendedores por lo que recordad que este finde es decir Viernes tarde y Sábado no abrimos, a ver si la cosa mejora en Madrid. Es el momento de apoyar a esos artistas, emprendedores … etc, si no podéis hacerlo acudiendo a sus locales recordar que muchos tienen página web 😊 💪💪 «, compartía a través de sus redes sociales.

«Al mal tiempo, buena cara»

Desde que compartía su preocupación, Xoan Viqueira anima a sus más de 23.000 seguidores a acudir a su tienda o a comprar a través de la página web. Además, ha destacado el trabajo que hay detrás para que sus productos puedan ponerse a la venta: «Detrás de estas #zapatillas hay mucho mucho trabajo previo, os podría decir que este es un proyecto en el que hasta que se ha materializado han tenido que pasar más de tres años, un tiempo en el que una de las cosas más complicadas es encontrar proveedores en #España que confíen en que de inicio no puedes producir cientos de unidades y una vez conseguido esto, es tiempo de pruebas, ajustes… etc, ya que todo pasa primero por probarlo uno mismo y creerme que hasta que no conseguí que fuera un calzado comodísimo no pare y a la vista de vuestros comentarios lo hemos conseguido 😊. Como me cuesta morderme la lengua, ya os avanzamos que pese a los tiempos que estamos viviendo, estamos trabajando en alguna novedad que nos tiene locos y con ganas de enseñaros alguna cosita 😊», escribía.

Xoan promueve la venta proporcionando descuentos

Ha querido tener un detalle con los fans de la marca y ha querido hacer más fácil la venta proporcionando un descuento para aquellos que quieren comprar sudaderas diseñadas por él mismo. Ha sido tal la acogida que Xoan se ha mostrado agradecido: «Mi madre me enseñó desde bien pequeño que era de bien nacido ser agradecido y eso es lo que quiero hacer, daros las gracias por una vez más responder a la promo de las #sudaderas, por que no olvidéis que no sólo compráis alguna de mis creaciones, si no que también contribuís a que uno pueda seguir creando 😍😍- Que sepáis que aunque no os conozca a todos/as se os quiere 😊😉

Ha cambiado el horario de apertura de su tienda

Xoan Viqueira ha decidido dar un paso y ha cambiado el horario de apertura de su tienda. De hecho, desde hace unos días la tienda abre a unas horas muy diferentes cada día. Los lunes y los martes de 11.00 a 14.00, y de 17.00 a 20.30, los miércoles, jueves y viernes cambia el horario a solo abrir por la tarde, de 17.00 a 20.00. Los sábados y los domingos cierra. De esta forma, trata de resolver los problemas con los que se está encontrando para continuar con su negocio adelante.