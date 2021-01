Vania Millán, que anunció en SEMANA sus planes de convertirse en madre por primera vez en 2021, se enfrenta a un nuevo problema

Vania Millán despidió el 2020 con un espectacular posado en SEMANA junto a su novio, Julián Bayón, donde anunciaron sus intenciones de ser padres este 2021. En los planes de la modelo y amiga de Pilar Rubio estaba el de darse el ‘sí, quiero’ durante el pasado año pero a consecuencia de la pandemia provocada por el coronavirus no pudo llevar a cabo sus planes. Ahora, y tras revelarnos su deseo de convertirse en madre por primera vez junto a su novio, confiesa los problemas que está teniendo para conseguir su sueño.

«Sabía que podía ser difícil lo de ser madre pero reconozco que me he quedado un poco tocada cuando me entero que después de todo el proceso pues no es posible implantar nada y que parto de nuevo de cero…», ha explicado Vania Millán, que quiere ser madre por primera vez junto a su pareja, con el que trabaja en las Clínica Bayón, un negocio que montaron juntos. A pesar de este inconveniente, la modelo no pierde la esperanza y no se rinde ante las adversidades. Así mismo lo desvela: «Me tocó aceptar mi realidad…aunque no rendirme… pues no digo que no lo intentaré otra vez… pero ya en mi hay algo diferente».

Vania Millán se encuentra muy afectada por sus problemas para ser madre

Vania no está pasando por su mejor momento y prueba de ello es la reflexión que hace tras confesar el duro momento que está atravesando. «A veces nos pasan cosas que nos hacen pararnos y mirar hacia lo más profundo de uno… Así me pasó a mí el otro día… y reconozco que ahora mismo estoy en un limbo de confusión». Y añade: «Soy de las que piensan que todo pasa por algo… ahora me toca aprenderlo a ver… y pido a Dios que me de la paciencia, la claridad y la fuerza para entender 🙏».

No es la primera vez que Vania Millán habla de sus problemas para quedarse embarazada. Hace precisamente un año ya desvelada una de las etapas más complicadas que ha tenido que vivir debido a este tema: «Es muy frustrante cuando una mujer quiere ser madre y se encuentra con el no de la naturaleza. A seguir teniendo fe que encontraremos la solución», desveló por aquel entonces rotunda cuando está deseando convertirse en madre por primera vez.

De hecho, incluso cuando mantenía una relación sentimental con René Ramos, hermano de Sergio Ramos y actual pareja de Lorena Gómez, ya se plantearon ampliar la familia. «Es algo que él quería y yo quería. Lo que se demuestra es que la que tiene problemas soy yo, pero bueno, no pierdo la esperanza. Me gustaría ser madre, nunca me he opuesto, ni siquiera cuando estaba con René», explicaba. Ahora, Vania Millán tiene que volver a enfrentarse de nuevo al proceso de convertirse en madre. ¡Mucha suerte!