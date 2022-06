Vania Millán y Julián Bayón ya son marido y mujer

¡Llegó el gran día! Este sábado, Vania Millán y Julián Bayón han puesto el broche de oro a su relación y se han dado el esperado «sí, quiero» en la iglesia de San José, situada en la madrileña calle de Alcalá. Una ceremonia de cuento de hadas a la que han acudido numerosos rostros conocidos, entre los que encontramos a Pilar Rubio, la mejor amiga de la novia.

Vania Millán llegaba a la iglesia del brazo de su padre y deslumbraba a todos con su precioso vestido de novia con el que presumía de su impresionante figura. En concreto, la radiante novia apostaba por un ceñido diseño firmado por el atelier Love is in the Air e inspirado en los diseños de Christian Dior de finales de los años 40.

Por fin, la pareja ha podido sellar su amor después de tener que posponer su enlace debido a la pandemia y a la situación de emergencia sanitaria. Fue la propia Miss España 2002 quien anunció su compromiso a través de las redes sociales en mayo de 2020. «Sí, sí, sí y mil veces sí mi amor, gracias por hacerme tan feliz. Podría haber estado llorando tres días seguidos de la emoción por cada una de las palabras que me dijiste. Te amo y me siento ya contigo uno», escribió emocionada Vania Millán junto a varias imágenes en las que podíamos ver el anillo de pedida.

El sueño de Vania Millán: convertirse en madre

Vania Millán se encuentra en pleno tratamiento para quedarse embarazada, algo por lo que lleva luchando años. Ahora está en plena tercera ronda y toca esperar. «Ahora me lo tomo con más ilusión y prudencia», llegó a comentar la modelo hace tan solo unos días.