Vania Millán se ha desnudado frente a sus seguidores para compartir una importante reflexión que muchos de ellos han aplaudido.

Vania Millán ha posado frente a sus seguidores en uno de sus momentos más trascendentales. La modelo se ha visto obligada a retrasar sus planes de boda con Julián Bayón, así como el proceso de ser madre por culpa del coronavirus, freno que ha relatado en sus redes sociales con gran frustración. Precisamente con el fin de poner al mal tiempo buena cara y abrazar a sus inseguridades y miedos, la que fuera Miss España se ha fotografiado en la bañera, imagen que ha posteado en su perfil de Intagram. «Mirando tus tristezas, tus frustraciones, tus enfados, tú dolor… tu vulnerabilidad y tus miedos es cómo puedes levantarte siendo 100% tú. La fuerte, la responsable, la que puede… puede ser muy cansado, sino se abraza la otra parte… la debilidad», ha escrito. Una reflexión que han aplaudido sus followers, pues consideran que tiene toda la razón, más aún si se tiene en cuenta el momento que está viviendo.

Fue hace algún tiempo cuando Vania Millán anunció a SEMANA sus intenciones de convertirse en madre junto a su pareja durante este año. Un sueño que le está dando muchos problemas para cumplirlo. Precisamente, a principios de este año, se confesaba sobre el complicado proceso que estaba atravesando para cumplir su sueño. «Sabía que podía ser difícil lo de ser madre, pero reconozco que me he quedado un poco tocada cuando me entero que después de todo el proceso pues no es posible implantar nada y que parto de nuevo de cero…», aseguraba. Ahora, de nuevo tiene que retrasar sus planes de convertirse en madre por culpa del coronavirus. Tras dar positivo, todos los planes que tenía en mente durante el proceso de fertilidad se han venido abajo.