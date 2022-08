Mientras que el verano sigue con sus fechorías y anuncia nuevos y sorprendentes romances, como el de Nuria Fergó con Juan Pablo Lauro, exmarido de Irene Villa, hay otras parejas que no atraviesan sus mejores momentos y entienden la necesidad de separar sus caminos para encontrarse a sí mismos. Es el caso de Vanesa Romero, que acaba de romper con su novio, Emilio Esteban. El amor entre ellos no ha terminado de triunfar y eso que han echado toda la carne en el asador para que lo suyo funciones, incluso apostando por una segunda oportunidad hace poco menos de un año que finalmente no ha terminado por ser un éxito.

Pero parece que su ruptura, aunque inesperada, no será traumática para ellos, pues la pareja parece haber comprendido que serán más felices por separado y que eso no conlleva la necesidad de emprender una batalla mediática, pues seguirán siendo muy buenos amigos, además de compañeros en los diversos proyectos que han emprendido juntos y que les mantendrán unidos en un futuro próximo, como así han publicado desde la revista ‘Diez Minutos’ en exclusiva este lunes.

Parece que el final del romance de Vanesa Romero y Emilio Esteban será cordial. Se han percatado de que sus diferencias son irreconciliables, aunque perdure entre ellos el cariño tras haber compartido casi dos años en común con ilusiones puestas en un futuro que, finalmente, les llevará por caminos distintos, aunque no muy alejados. No hay constancia de terceras personas entre ellos, que la decisión ha sido meditada y que ahora buscan la felicidad por separado, pero tratando de mantener vivo lo bonito que un día les unió, aunque ahora deban caminar por separado. Lo que ha terminado por distanciarlo, como así adelantan desde la citada publicación, es el hecho de tener proyectos de vida bien distintos, lo que les empujó a romper su vínculo amoroso hace ahora un mes y medio, aunque la noticia no ha trascendido hasta este mismo lunes.

Fue a finales del pasado mes de junio cuando el músico decidió hacer las maletas y abandonar la residencia en la que vivía junto a Vanesa Romero en Boadilla del Monte, en la casa de la actriz. Han sido dos años intensos, en los que ambos han tratado acomodarse a una vida compartida, aunque sin ceder en sus propios sueños, lo que ha terminado por dinamitar su felicidad como pareja, apostando ahora por ser buenos amigos y evitar con ello hacerse daño innecesariamente.

Aunque hace un año se encontraron en el mismo punto, ahora parece que las cosas han quedado claras entre Vanesa Romero y su pareja, quienes comprenden que es mejor romper su relación amorosa y apostar por ser mejores amigos y compañeros en los diversos proyectos que crearon. No buscan hacerse daño, pero no están dispuestos a renunciar a su propia felicidad, de ahí que valoran trabajar por hacer feliz al otro desde una cierta distancia, pero con mucho amor. La actriz sigue cosechando éxitos en la serie ‘La que se avecina’, a la vez que triunfa con su corto ‘Un día de mierda’ mientras perfila el lanzamiento del segundo. En el terreno profesional parece que todo le sonríe a Vanesa Romero, que ahora ha sufrido un varapalo sentimental del que saldrá reforzada, aunque para eso siempre el tiempo es la mejor cura a cualquier mal.