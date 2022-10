Vanesa Romero y Santi Burgoa han comenzado una bonita historia de amor. SEMANA publica ahora sus primeras fotografías juntos, las cuales podrás ver si corres a tu kiosco y compras el último número de la revista. Imágenes exclusivas que confirman que han rehecho su vida y que se están dejando llevar tras un tiempo solteros. Están felices, de hecho, han sido varias las citas que han existido entre ellos, lo que deja claro lo bien que se sienten junto al otro. La actriz y el periodista se están dando una oportunidad y ya se les ha podido ver juntos y es que han recuperado la ilusión después de meses sin encontrar a alguien especial a su lado.

No existían fotos de ambos y ha sido ahora en este medio cuando se confirma lo que ha surgido entre ellos. Ni siquiera en redes sociales existían pistas que hicieran sospechar este acercamiento, una ilusión que parece haber cuajado. Hace poco que se supo de la ruptura de Vanesa Romero y el productor musical Emilio Esteban, un amor que no llegó a buen puerto, al igual que en su día sucedió con Alba Carrillo y Santi Burgoa. Desde este miércoles Vanesa y Santi se convierten en una de las parejas sorpresa del otoño y es que SEMANA ha sido testigo de una de sus últimas quedadas en Madrid.

Una pareja de guapos que no tienen profesiones similares, pero cuyos trabajos están relacionados con la televisión. Precisamente eso es lo que ha permitido que el periodista y la bellísima actriz coincidan, siendo ahora este medio el que detalla cuándo comenzaron a conocerse y qué existe entre ellos. Este romance llega meses después de que Alba Carrillo confirmara que «se había aburrido de su situación con Santi Burgoa», con quien se dio una nueva oportunidad, la cual no funcionó. Habían pasado meses, tenían otro talante, pero no fue suficiente para que esta vez fuera la definitiva, tanto es así que Alba ya cerró el capítulo con él para siempre.

