Vanesa Romero ha roto con su novio, Alberto Jiménez, tras 5 años de relación. Tiene claro que ese hombre ya no tiene cabida en su vida y así lo explica la actriz. Vea el vídeo

A Vanesa Romero se le ha acabado el amor, aunque no sabemos si de tanto usarlo, como decía la canción, o por falta de uso. Lo cierto es que la actriz no ha tenido reparos en hablar abiertamente sobre su nuevo estado como soltera, tras haber puesto punto y final a su relación con Alberto Jiménez, con el que ha estado saliendo durante cinco años. La actriz ha dado un vuelco a su vida y se plantea un futuro prometedor, al menos en el terreno personal, al querer reconciliarse consigo misma disfrutando del presente y de los placeres que la vida le plantee en el camino. Es por eso que ya no está dispuesta a echar la vista atrás, porque tiene algo muy claro: su ruptura “es un final, final”.

Vanesa Romero no se cierra al amor, pero no es una prioridad ahora mismo en su vida. Aún trata de recomponer su vida tras haber estado 5 años con Alberto Jiménez, con el que tenía sólidos planes de futuro. Ahora su vida ha dado un giro inesperado y no ha sido precisamente por la tensión generada durante el confinamiento, como así ha querido dejar claro la propia actriz, en conversación con ‘Europa Press’.

No tiene reparos en hablar sobre su nueva situación sentimental y sentencia lo orgullosa que se siente de sí misma, a pesar del fracaso de su historia de amor. Un romance del que tampoco se arrepiente, aunque prefiere darle carpetazo para comenzar a pensar tan solo en ella, vivir el presente y recibir con los brazos abiertos lo que esté por venir en estos extraños momentos que nos han tocado. Vea el vídeo para conocer cómo habla de todos estos temas la propia Vanesa Romero.