10 Un tema casi tabú

Volviendo al asunto de su posible boda, hay que decir que la pareja siempre ha tirado balones fuera al respecto. Han disfrutado de su amor sin prisa y sin marcarse tiempos. Por eso, casarse nunca ha sido una prioridad para ellos y en más de una ocasión han asegurado que no pasaban por el altar porque «es difícil encontrar un hueco para hacer una boda y celebrarlo bien y disfrutarlo, porque a mí me gustaría si lo hacemos disfrutarlo, con lo cual para eso se necesita tiempo. No sé yo si ahora es el momento», decía Vanesa en declaraciones a Europa Press.