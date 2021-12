La muerte de Verónica Forqué ha generado una oleada de reacciones que han llegado desde esferas muy distintas. La actriz deja un irremplazable vacío en el mundo de la interpretación. Las condolencias siguen produciéndose casi una semana después de su muerte. La última en pronunciarse ha sido Raquel Mosquera quien sabe en carne propia lo que es vivir una fuerte depresión. La colaboradora ha aprovechado para lanzar un valioso mensaje.

La viuda de Pedro Carrasco, durante su intervención en el programa ‘Viva la vida’, ha elogiado el perfil de Verónica Forqué como actriz, para más tarde ponerse en su lugar. «Yo he pasado por una depresión y sé lo que es eso», ha contado a la audiencia. Aunque ella también vivió los demonios de terminar con su vida, ha confesado que sabía que no quería hacerlo. «La persona que pasa por eso sufre mucho. Son muchas las personas que están pasando por ello», ha contado.

Ha confesado que ella se sentía tremendamente mal, pero además no deseaba ser una losa para sus seres queridos. «Yo lo que no quería es ser un estorbo para las personas a las que quiero. Eso es muy duro», ha explicado visiblemente afectada por esta reciente muerte. Asimismo, ha reconocido que siempre existe un principal detonante que te hacer caer y que ella se había sentido así de mal aunque matizada que «no quería suicidarme».

Raquel Mosquera ha lanzado un contundente mensaje tras haber superado la enfermedad mental. «Yo he podido. Vosotros también podéis». Aprovechaba para solicitar más visibilidad en los medios de comunicación sobre el tema. «Hay mucha gente que se avergüenza de tener a un familiar que se ha suicidado. Que no nos dé vergüenza. Es algo que le puede pasar a cualquiera. Debemos ayudarnos todos». Añadía que es esencial que los rostros conocidos hagan públicos sus casos personales porque sabe que ayudan a otros.

Terelu, en «shock» por la noticia

Otra de las que se ha pronunciado tras la muerte de Verónica Forqué ha sido Terelu Campos también desde el plató de Mediaset. La hija de María Teresa compartió con la actriz su reciente participación en la última edición de ‘MasterChef Celebrity’ donde fraguaron una buena relación. «Ha sido un shock. Una faena muy grande», ha afirmado.

«Descubrí una de las personas más maravillosas que he conocido en mi vida. Era un torbellino de emociones. Yo he recibido mucho amor de su parte, muchos abrazos». Ha recordado a la intérprete como una «mujer con muchísimas energía en todos los sentidos. Mucha proyección positiva. Eso puede que la gente no lo entienda. Se puede estar roto por dentro y sonreír». Ha explicado que tenía la capacidad de estar enfadada, pero de no perder nunca la sonrisa.