Este lunes, 26 de septiembre, Paz Padilla cumple 53 años y lo hace en medio de su particular tour por las diferentes cadenas de televisión. La humorista sopla las velas pasando por un buen momento, enamorada y como una mujer nueva. En este día tan señalado, la presentadora celebrará la vida con los suyos. Entre ellos, se encuentran algunos colaboradores de ‘Sálvame‘.

Hace unas semanas, Paz Padilla volvía a Telecinco, en concreto a ‘Ya es verano’, y confesaba que había echado de menos a sus compañeros puesto que no pudo despedirse de ellos cuando la despidieron de la cadena. Unas palabras que los colaboradores de ‘Sálvame’ no llegaron a entender dado que desde entonces no habían tenido comunicación entre ellos. Eso sí, salvo dos personas. Alonso Caparrós es uno de los grandes pilares que ha tenido y que sigue teniendo la humorista. Hemos podido ver a ambos juntos en numerosas ocasiones en los últimos meses y por ello será uno de los fieles que no dejarán pasar la oportunidad de felicitarla.

Y, para sorpresa de todos, también Rafa Mora. El valenciano confesaba que había estado en contacto con la presentadora en estos meses, se habían preocupado el uno por el otro y habían recordado todos los buenos momentos que compartieron en plató. Además, reconocía que se alegraba de todos sus éxitos alcanzados con su obra de teatro. Por ello, se convierte en el segundo pilar que le queda a Paz Padilla dentro del programa de las tardes de Telecinco.

Fue el pasado 20 de enero cuando Paz Padilla y Belén Esteban protagonizaron un encontronazo en televisión. Ambas se enzarzaban en una discusión tras el discurso antivacunas de la gaditana. Un enfrentamiento que provocó que la humorista fuera despedida de forma fulminante de Mediaset. «Yo lo único que quería decir ahí era algo que es muy evidente. Y es que aunque estuviéramos vacunados, podíamos volver a cogerlo», afirmaba la gaditana durante una reciente entrevista en ‘El Hormiguero’. Este año ha sido convulso para la actriz quien también ha luchado en los tribunales para retomar su contrato, algo que logró con las mismas condiciones que tenía antes de su marcha.

Paz Padilla, enamorada

Paz Padilla atraviesa una gran etapa personal y sentimental después de los fuertes golpes que le tocó vivir tras la pérdida de su marido y de su madre. La presentadora está feliz al lado de Fran Medina, una relación que dio a conocer en exclusiva SEMANA y que intentan llevar en la más estricta intimidad. En su primer verano juntos, ambos han afianzado su noviazgo y han disfrutado del periodo estival en diferentes lugares. Tal y como pudo saber esta revista, se fueron a Turquía a pasar unos días y recargar pilas.