Rocío Flores por fin se ha abierto en canal para opinar sobre el polémico homenaje que Rocío Carrasco le ha rendido en televisión a su madre. Feliz de que este tributo haya visto la luz, la joven ha aplaudido el programa, aunque no ha tenido reparo alguno en confesar que no hubiera asistido como invitada si le hubieran solicitado su presencia. «A mí todo homenaje que se haga me parece súper bien y me sabe a poco porque yo como nieta considero que es la artista más grande que ha dado nuestro país. Todo lo que tenga que ver con realzar la figura de mi abuela me parece bien», ha comenzado diciendo. «Nadie me invitó y si me hubiesen invitado no hubiera ido», ha añadido Rocío Flores. No obstante, no es lo único que se ha sacado en claro con sus declaraciones y es que ha puntualizado que, a pesar de existir 18 containers que guardan sus pertenencias, ella «no tiene nada de ella». Tan solo una ‘joya’ que le entregó su madre tras el fallecimiento de la artista, una pieza que ella no sabe a ciencia cierta si era o no de Rocío Jurado.

«Hace poco cuando me independicé rescaté un rosario que lo tengo en el joyero, es lo único que me dio mi madre. Con total certeza no te puedo decir que sea o no de ella«, ha dicho muy dolida. Ha insistido en que ella solo desea tener algo de su abuela, ya que la adoraba y ya que pasó gran parte de su vida en la propiedad que Rocío Jurado poseía en La Moraleja. «Mi abuela ya no estaba cuando me lo dio. Como si me diera una botella de agua», ha dicho muy emocionada. No ha podido evitar las lágrimas, pues los últimos días han sido muy duros para ella. A pesar de que este especial en honor a Rocío Jurado alcanzó gran audiencia y superó los últimos datos de ‘Sálvame’, entre ellas no tuvo como espectadora a Rocío Flores. La hija de Antonio David Flores ha reconocido que solo fue testigo en momentos muy concretos del espacio y que no lo vio apenas en directo, a diferencia de otros familiares.

La pregunta sobre si Rocío Flores posee o no joyas de su abuela llega después de que Rocío Carrasco mostrara delante de las cámaras la pulsera con tres brillantes y el anillo del que no se separa. Ella mantuvo que fue ella misma quien se la quitó de la muñeca a su madre tras fallecer, una versión que nada tiene que ver con la ofrecida por Rosa Benito en ‘Ya son las ocho’. «Esa la viví yo, no se la regaló Pedro, se la regaló Mili y se la tiró al escenario. Se la puso y se la quité yo el día que se fue y se la di a Rocío», dijo la exmujer de Amador Mohedano.