María Teresa Campos ha soltado una noticia bomba en su último capítulo de ‘Enredados en la Red’, espacio en el que ha invitado a Candela Peña

La nueva invitada a ‘Enredados en la Red‘ ha sido una de las personas que más hace reír a María Teresa Campos, según ella misma ha revelado. La malagueña ha invitado a su casa a la actriz, Candela Peña, quien guardando la distancia de seguridad, se ha sentado junto a la presentadora en una charla entre amigas que dará mucho que hablar. A pesar de que en un principio estaban hablando del cariño que se tienen la una a la otra y de los proyectos profesionales que cada una de ellas ha tenido a lo largo de su vida, ha habido un instante en el que la periodista ha dejado caer una bomba. Y es que ha afirmado que alguien más de su clan se ha lanzado al mundo de la interpretación, una noticia que llega después de que Terelu Campos haya hecho sus primeros pinitos.

Si bien este verano comenzó a sonar con fuerza el nombre de Carmen Borrego como actriz en ‘La Veneno’, serie en la que iba a interpretar a su madre, poco más se supo de esta aventura. Tampoco si finalmente la benjamina de las Campos había aceptado la oferta por parte de Los Javis. Semanas después de que estas informaciones vieran la luz, la matriarca ha descubierto que un miembro de su familia habría decidido dar el paso y acercarse a la profesión de actriz. Esta confesión ha salido a relucir justo en el momento en el que Candela Peña ha revelado a María Teresa Campos que en el guion que ha escrito durante el confinamiento hay un papel para ella. «Ahí te escrito un papel y todo que tú sabes que yo también te quiero como actriz«, comienza diciendo Candela. Ante estas palabras María Teresa sin titubear respondía como ningún espectador esperaba. «¿Tú sabes que yo soy una actriz frustrada? Estudié arte dramático porque a mí me gustaba, pero yo no sé si valgo. Puede haber alguien de mi familia siga ese camino fíjate…ya te lo diré», decía con un halo de misterio.

«Como no sé si quiere decirlo o no, pero puede que alguien de mi familia siga ese camino. A mí me gusta…Lo más fácil es hacer de uno mismo que es lo que hago yo», contestaba. Sus declaraciones dejaban boquiabierta a Candela, sin embargo, ha querido ser prudente y no ha preguntado nada más al respecto. Ahora las dudas es si la persona que se ha lanzado a ello es alguna de sus hijas o bien es su nieta, Alejandra Rubio, quien cada vez se siente más a gusto frente a las cámaras de televisión. La joven de 20 años comenzó como colaboradora de ‘La isla de las tentaciones‘, reality de Telecinco que dirigía Raúl Prieto, y tiempo después quiso probar suerte también como tertuliana en ‘Viva la vida‘, magazine que él también encabeza.

Mientras se descubre quién es la persona que tiene como deseo ser actriz en el clan Campos, lo cierto es que las críticas del público a quien sí han acompañado en esta andanza ha sido a Terelu Campos. La audiencia ha alabado su destreza y desparpajo como actriz, siendo Los Javis, Javier Ambrossi y Javier Calvo, los directores que han confiado ciegamente en ella para interpretar a Bárbara Valiente en ‘Paquita Salas‘.