Bien es conocida la discreción del tenista en lo relativo a su vida personal. Por este motivo no ha trascendido ningún parte ‘oficial’ sobre la evolución de su mujer, Xisca Perelló, quien se encuentra en un avanzado estado de gestación. Se encuentra en su séptimo mes de embarazo y, si todo sale según lo previsto, saldrá de cuentas el próximo octubre. Se trata del mismo mes en que ella y el tenista cumplen su tercer aniversario de boda.

Rafa Nadal, sonriente y relajado en el US Open

Debido a que se encuentra estable y controlada en todo momento por los médicos, el tenista ha decidido seguir adelante con sus planes profesionales. Estos días se encuentra en Estados Unidos preparándose para el US Open, tras haber participado en el Masters de Cincinnati. El de Manacor ha reaparecido por primera vez desde el ingreso de su mujer en el estadio Louis Armstrong de Nueva York con motivo de una cita solidaria, un acto benéfico llamado El tenis juega por la paz en el que se recaudaron fondos para ayudar a Ucrania antes de que arranque el abierto estadounidense. Allí, el as de la raqueta estuvo acompañado de compañeros de profesión como John McEnroe, Carlos Alcaraz o Stefanos Tsitsipas.

Durante su último encuentro deportivo, Rafa Nadal apareció muy sonriente y relajado. Su actitud sobre la pista hizo ve que se encuentra tranquilo y concentrado en el trabajo, a pesar de que al otro lado del charco su mujer está en observación en un hospital, y pendiente de la decisión que tomen los facultativos sobre una posible intervención quirúrgica.

Cabe destacar que Maribel Nadal, la única hermana de Rafa Nadal, ha compartido unas imágenes en las redes que, sin hacer mención al ingreso de su cuñada, tranquilizan sobre su estado de salud. El pasado jueves por la noche, la joven, que trabaja como directora comercial y de marketing de la Rafa Nadal Academy, subió a su perfil de Instagram un vídeo del concierto de Leiva en Palma con motivo del Mallorca Live Summer 2022.

La noticia de que Rafa Nadal y Mery Perelló esperaban su primer hijo tras casi tres años de matrimonio y casi dos décadas de noviazgo se dio a conocer hace tres meses. Unas fotos de la pareja a bordo de su yate hicieron saltar las alarmas. Poco después, el tenista confirmó lo que era un rumor a voces: su mujer está embarazada. «Si todo va bien, voy a ser padre», decía. «Queremos vivir de una forma tranquila. La forma en la que cambia la vida no lo sé porque no tengo experiencia, pero no tengo previsto que esto suponga un cambio en mi vida profesional».