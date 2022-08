El estado de salud de Nacho Palau tiene preocupados a sus familiares, amigos y seguidores. El que fuera pareja de Miguel Bosé permanece ingresado en el Hospital Clínic de Valencia. La semana pasada nos sorprendió a todos al anunciar a través de las redes sociales que padece cáncer de pulmón. Ahora volvemos a tener noticias suyas: permanece hospitalizado y bajo constante observación de sus médicos.

«Sigue ingresado, por lo visto continúa muy hinchado», ha revelado este lunes Kike Calleja en ‘Sálvame’. «De momento lleva tres sesiones de quimioterapia y no hay fecha para que le den el alta». Fue Charo Vega, compañera del valenciano en ‘Supervivientes‘, quien destapó el pasado viernes que el valenciano ha comenzado ya el tratamiento para combatir la enfermedad que padece. «Ayer pedí su teléfono, porque no lo tenía. Le mandé un mensaje y al segundo me contestaron. Era Christian. Me dijo: ‘Charo, ya está con el tratamiento y está muy cansado«, relataba la que fuera amiga íntima de Carmina Ordóñez. «Se ha reído y ha llorado y me ha dicho: ‘Charo, te quiero’. Le dije: ‘Tardo dos minutos en estar contigo».

Desde el entorno de Palau aseguran que está «un poco bajo de ánimo», pero no le ha faltado el apoyo de sus seres queridos. Su novio, Miguel Villela, no se separa de él y se ha convertido en su principal apoyo ante este durísimo revés. Cabe recordar que, apenas unas horas después de dar a conocer su enfermedad, el escultor compartió en su perfil de Instagram la primera foto pública de la pareja. La imagen iba a acompañada de unas bonitas palabras: «Juntos más fuertes. Te quiero, me llenas de luz cada segundo».

Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato. Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad», escribía Nacho Palau en el comunicado en el que anunciaba su dolencia.

La primera vez que Nacho Palau habló de su actual pareja fue el pasado 6 de julio, durante su paso por ‘Supervivientes’. «Christian, una persona que está conmigo desde hace un año», decía. A su chico lo definía como «un ángel, un tío que me ha sabido llevar, que ha aguantado mucho y al que aprovecho para darle su sitio y decirle que estoy tremendamente agradecido por lo que está haciendo. Lo adoro, lo quiero muchísimo y quiero durar mucho tiempo más, si puede ser».

Nacho Palau empezó a encontrarse mal a su regreso del reality. Ya en el avión de vuelta tenía la cara muy hinchada y sentía que algo no marchaba bien. Esto hizo que tuviera que ser ingresado, aquejado de problemas respiratorios graves y una gran hinchazón en el rostro. Durante una semana permaneció hospitalizado en el hospital Clínic de Valencia. Recibió el alta tras recuperar la capacidad para respirar por sí mismo y tras bajarle la inflamación. Una vez más, vuelve a estar en el centro sanitario, sin que se sepa aún la fecha prevista para su alta.