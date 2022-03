Después de varios meses de silencio, Amador Mohedano se ha vuelto a sentar en ‘Viernes deluxe’ para hablar largo y tendido de las últimas declaraciones de Rocío Carrasco. En medio de sus confesiones y reproches hacia su sobrina, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez ha mostrado el frío encuentro que ha tenido el hermano de Rocío Jurado con Rosa Benito en las inmediaciones de Mediaset. Ante esto, el padre de Chayo Mohedano ha confesado el ultimátum que le dio su exmujer tras conocer que se iba a sentar en el programa de La Fábrica de la Tele.

Amador Mohedano no ha entendido que Rosa Benito no tuviera el detalle de saludarle después de haberse cruzado por las inmediaciones de Mediaset y se ha mostrado sorprendido con la actitud de la colaboradora puesto que ha confesado que hace diez días le llamó por teléfono. Después de que el hermano de Rocío Jurado le contara que había cerrado su entrevista en ‘Viernes deluxe’, ni corta ni perezosa, su exmujer le lanzó una advertencia: «Me ha dicho que no quiere que hable más de ella«.

Desde aquella llamada, Amador Mohedano hace hincapié en que no ha vuelto a saber nada más de su exmujer y considera que este cambio de actitud se debe a que no le ha hecho gracia que acepte una oferta de La Fábrica de la Tele. Por otro lado, Amador Mohedano reconoce que su exmujer no quiera saber de él en algunas ocasiones y admite que se ha sentido ninguneado por la colaboradora de ‘Ya es mediodía’. Por otro lado, Amador Mohedano también ha tenido tiempo de dar la cara por su hija, Chayo Mohedano, y lanzarle un fuerte reproche a Rocío Carrasco por no haber querido contar con ella para «su reunión» del 8-M, el día que tuvo lugar ‘Mujeres cantan a Rocío Jurado’, el concierto homenaje a «La más grande».

A pesar de la polémica que rodea a su familia, lo cierto es que Rosa Benito pasa por un buen momento y se rumorea que podría ser porque vuelve a estar ilusionada. Aunque no ha confirmado que alguien le haya robado el corazón, sí que reconoció hace unas semanas que tiene las puertas abiertas al amor. La colaboradora evitaba entrar en detalles, pero lanzaba la siguiente afirmación que ha dejado a más de uno boquiabierto: «También os digo que después del invierno llega la primavera». Su compañero de programa Miguel Ángel Nicolás ha confirmado que después de tres años compartiendo plató con ella, sabe que algo bueno le pasa a su amiga. «La mirada de Rosa es que hay algo. Aunque diga que no, sé que está ilusionada con un hombre. No sé en qué estado está, en qué profundidad, pero hay una persona. Yo me la conozco».

Hace casi diez años que Rosa Benito se separó de Amador Mohedano, un divorcio que fue muy controvertido. También supuso un duro episodio en la vida de la colaboradora que se siguió al minuto a través de las cámaras de ‘Sálvame’. El matrimonio, que había estado 35 años casado, tiene cuatro hijos. Poco después de haber formalizado el divorcio, concretamente en el mes de octubre, la colaboradora fue ingresada de urgencia en el hospital tras haber sufrido un fuerte ataque de ansiedad.

El recado de Rosa Benito a su exmarido

Horas antes de que Amador Mohedano se sentara en ‘Viernes deluxe’, Rosa Benito creía que este se sentaba para hacer la entrevista por los rumores que hay sobre su posible nueva relación. Ante esto, la colaboradora ha sido muy clara: «Si yo tuviera a alguien él se arañaba. No me gusta los tipos de hombres así. ¿Qué pasa? ¿Ellos tienen derecho a tener sus parejas como ha tenido, por ejemplo Jacqueline, bastante tiempo y yo no?«. Por otro lado, la colaboradora de televisión ha reiterado que tiene derecho a rehacer su vida y reconoce que está harta de que su exmarido hable de ella como si «fuese su posesión».

