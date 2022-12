Elena Huelva ha sobrecogido a todos con su valentía y ganas de vivir pues, como ella siempre ha llevado por bandera, las ganas ganan. Sin embargo, este domingo recibió malas noticias sobre el cáncer contra el que batalla y es que las cosas se han complicado y su estado de salud ha empeorado. Este triste anuncio ha venido seguido de miles de mensajes en redes sociales recordándole la importancia de su mensaje positivo por encima de cualquier adversidad, entre los que destacaban muchos famosos, especialmente el de Ana Obregón, que desgraciadamente conoce muy de cerca este tipo de cáncer, el sarcoma de Ewing, el mismo que le arrebató a su hijo Álex Lequio en 2020. Pero Elena Huelva sigue luchando y nunca perderá la sonrisa que le ha convertido en todo un referente de la lucha contra esta enfermedad.

“Las cosas no están yendo bien, me han encontrado más enfermedad en la tráquea. Es muy peligroso, como sabéis, es por donde respiramos. No hace falta que diga mucho más. Quiero dejar claro que yo ya he ganado, mis ganas han ganado por todo el amor y por las personas que tengo a mi lado, yo ya he ganado. Mis ganas ganan”, confesaba Elena Huelva en su último vídeo, que dejaba a todos con el corazón en un puño, especialmente por la fortaleza de la que es dueña en un momento tan complicado, en el que no ha perdido la sonrisa.

Este mensaje ha recibido mucho apoyo, también su lema #MisGanasGanan, que pronto se convirtió en Trending Topic. Con ello, Elena Huelva ha querido agradecer a todos este apoyo incondicional que le han demostrado y, de paso, ha contado la última hora de su estado de salud y en qué punto de su batalla contra el cáncer se encuentra: “Me van a dar radioterapia para quitarme un poco de inflamación por la tráquea y he pedido que me pongan de música a Aitana, ‘Vas a quedarte’, como en 2019, cuando también me dieron radioterapia que siempre me la ponían”, ha asegurado la joven heroína, todo un referente de fuerza frente al sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer que se forma en el tejido de los huesos y que ella ha dado visibilidad a través de las redes sociales desde el 2016 que fue diagnosticada bajo el lema “Mis ganas ganan”.

Elena Huelva ya informaba hace unos días de este paso que debía dar para paliar las consecuencias del último diagnóstico que recibió tras sufrir molestias en su último acto público. Tal y como ella mismo relataba, acudió a Madrid a un evento público en el que coincidió con otros rostros conocidos, pero tras la cita tuvo que ser hospitalizada: “En la madrugada del miércoles al jueves empecé a respirar de una forma rara y sonaban pitidos. Nos venimos a urgencias y me hicieron una placa y me estabilizaron. No me han dado buenas noticias, así que esta tarde me trasladan al hospital de Sevilla y el lunes seguramente empiece con un poco de radioterapia”, aseguraba la joven en una publicación en sus redes sociales.

Este revés no la frenó en su empeño de mostrar su habitual optimismo: “Pase lo que pase, sé que mi vida no ha sido en vano, porque he luchado y he conseguido lo que quiero, visibilizar. Quiero que siempre os acordéis de la frase ‘Las ganas ganan’, para todo, que no hace falta ganar para saber que ya hemos ganado. Al final, la vida se trata de vivir y de llevarte los recuerdos que tienes con las personas y yo me llevo muchos recuerdos con personas maravillosas y muchísimas cosas más. Quería agradeceros todo el amor que siempre me habéis dado, nos vamos a seguir viendo. Os quiero”, decía Elena Huelva, ahora desde el hospital de Sevilla donde está recibiendo sesiones de radioterapia para bajar la inflamación de la tráquea.