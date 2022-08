La preocupación por el estado de salud de José Antonio Canales Rivera ha sido máxima después de que en la tarde de este viernes, 26 de agosto, saltara la noticia de su cogida mientras toreaba en el municipio de Retuerta del Bullaque, Ciudad Real. El diestro era trasladado de forma inmediata al Hospital General Universitario de Ciudad Real y se suspendía el festejo taurino. Su madre, Teresa Rivera, ha dado la última hora sobre su estado.

El torero ha sido operado y evoluciona de forma favorable. «La cornada no ha sido tan grave», señalaba Chelo García Cortés en ‘Viernes Deluxe’ después de tener la oportunidad de hablar con la progenitora de Canales Rivera. «Me ha dicho que está más tranquila. Es una cornada muy llamativa, pero no ha sido tan grave», añadía. También indicaba que Teresa Rivera por el momento no se iba a trasladar a Ciudad Real. Por su parte, el diestro Pedro Gutiérrez ‘El Capea’, quien compartía cartel con Canales Rivera, también explicaba que había «arriesgado mucho» en el coso. «Es un percance que nos ha afectado mucho. Dentro de la gravedad, creo que está bien». La cornada le ha afectado en la zona de la ingle y rápidamente ha sido trasladado en una ambulancia medicalizada al hospital más cercano.

La cogida de Canales Rivera

La corrida arrancaba este viernes en torno a las seis de la tarde con motivo de las fiestas del municipio de Retuerta del Bullaque, Ciudad Real. ‘Sálvame’ enseguida se hacía eco del incidente. El torero había sido cogido en «una de sus piernas. Sangraba mucho y por eso la ambulancia iba muy despacio, debido a la gravedad de la cogida». También explicaban que Canales Rivera había podido salir andando por la puerta de la plaza, con la ayuda de algunos compañeros. «Ha sido muy impactante. Todos en el pueblo teníamos muchas ganas de ver a Canales Rivera», añadía una espectadora.

A pesar de que en un primer momento se ha creído que la cogida era «muy grave», finalmente parece que no lo es tanto, pero sí que ha resultado muy llamativa debido a la abundante sangre y a la zona en la que le ha afectado -la bolsa testicular-. Así lo confirmaba su propia madre quien estaba a la espera de recibir noticias por parte de la pareja de su hijo para viajar rápidamente a Ciudad Real. Uno de sus compañeros en la plaza también ha confirmado que se encontraba bien dentro de la gravedad de los hechos. Se trataba de una cita que Canales Rivera había preparado con especial ilusión, al igual que otras corridas que ha tenido este mismo verano. Nuevamente había hecho partícipes a sus seguidores en redes del festejo incluyendo el cartel de la corrida en el que también toreaban el ya mencionado Pedro Gutiérrez ‘El Capea’ y Miguel Zazo.