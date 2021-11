Fernando Esteso en solo 15 días ha sido hospitalizado dos veces por la misma dolencia: una insuficiencia respiratoria. El cómico se encuentra ingresado en el hospital de la Fe de Valencia, tal y como ha publicado SEMANA en exclusiva, pero su actitud es positiva. Así lo ha confirmado él mismo, quien ha dado nuevos detalles acerca de su estado de salud: “Bien, bien, estoy bien gracias. Hoy ya me dan el alta”, dice el humorista. Tras unos días en la clínica, Esteso se centra en su recuperación, eso sí, todavía se le nota cierta fatiga en su voz: “Los médicos me han dicho que tuve un catarro y se me ha complicado un poco. Ahora estoy aquí tranquilito».

El zaragozano de 76 años ha hablado con ‘Cuatro al día’ y ha dado pequeñas pinceladas de cómo se enfrenta a este problema de salud. El optimismo es su fiel compañero y sabe que debe de ser paciente, pues su recuperación será lenta. Nos lo confirma un gran amigo de Fernando Esteso, Jesús Sainz, una situación que le podría obligar a renunciar a sus compromisos profesionales. Era a principios de enero cuando él y Arévalo debían subirse a los escenarios en la tierra de Esteso con ‘¿Quién confiesa primero?’, no obstante, este trabajo ahora mismo está en el aire por motivos más que de peso. El humorista estaba tremendamente ilusionado, pero debe descansar hasta encontrarse completamente listo para trabajar de nuevo.

Su círculo nos insiste en que el empresario debe «cuidarse un poquito», un consejo que también le han dado los médicos y que se esfuerzan sus hijos porque cumpla. Arancha y Fernando, como se llaman sus primogénitos, no han dejado solo ni un momento a su padre en esta lucha en la que ahora está inmerso. Cabe señalar que tanto Esteso como su círculo más cercano consideran que su última alta hospitalaria fue precipitada, por lo que ahora quieren tomárselo con calma.

Su familia le apoya tras este bache de salud del que desea salir victorioso y cuya etapa quiere que ya forme parte del pasado. Aunque no tiene queja por parte de los médicos, lo cierto es que donde desea estar es en su casa tranquilo y rodeado de sus seres queridos. Una vez esté instalado en su domicilio, tiene claro que seguirá a rajatabla los consejos de los médicos, ya que si hay algo que Esteso desea es volver a trabajar en cuanto pueda junto a sus compañeros de profesión.

Se encuentra estable, a pesar de los sustos que ha recibido en las últimas semanas, una excelente noticia que celebran también sus ‘colegas’ de profesión. Justo su trabajo era el que le iba a proporcionar una gran alegría este martes, pues iba a recibir la llave de la Casa de los Autores, al llevar más de 50 años en la entidad. Iba a ser galardonado junto a otros homenajeados como Tony Leblanc Júnior y Arlequín, un premio que tendrá que esperar.