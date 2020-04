En algunas ocasiones cuando vivimos un momento complicado y difícil en nuestras vidas no sabemos cómo vamos a superarlo y cómo gestionarlo. Algo así debió de pensar Santi Rodríguez cuando hace ya tres años sufrió un infarto. Pero mucho más lejos de hundirse y recordar ese episodio de su vida como un trauma (algo que entenderíamos a la perfección) prefirió ironizar con él y lo convirtió incluso en una obra de teatro, ‘¡Infarto! No vayas a luz’. Una obra teatral con tanta gran acogida, que estaba previsto que siguiera hasta el próximo 20 de junio en el Teatro Cofidis Alcázar.

Santi Rodríguez sufrió un infarto en el año 2017

A raíz de la crisis sanitaria por la que estamos pasando, el humorista ha visto como que ha tenido que cancelar algunas obras teatrales. Pero, ¿cómo fue ese trágico episodio que cambió la vida de Santi Rodríguez? «Se suelen poner por aquí fotos bonitas y con todo perfecto. Como me pregunta tanta gente, al final lo mejor es contarlo. He tenido un infarto en la arteria esplénica«. Suena fuerte pero está todo controlado. Al ser en la zona del bazo la cosa no es tan crítica. Gracias a todos por vuestros mensajes. Ahora toca optimismo y remontar de nuevo», explicó por aquel entonces a través de sus redes sociales.

Unos años más tarde también habló en ‘El Hormiguero’ cuando se sentó junto a Pablo Motos para promocionar la citada obra. «Fue el 27 de julio, el día de mi cumpleaños, me dio un topetazo… fue un infarto raro, porque fue un infarto en el bazo, que yo no sabía ni que existía. No afectó al corazón», recordó Santi Rodríguez en el programa de Antena 3. «Yo estaba con mi mujer en un hotel todo incluido y noté que me estaba poniendo malo. Se lo dije y me contestó que me comiera unas gambas… luego me dijo que ella creía que eran gases, porque para ella todo son gases», continuó contándole a Pablo Motos.

Santi se ha acercado a la oración para llevar estos momentos complicados

Ahora, Santi vuelve a revivir este complicado episodio debido a la crisis sanitaria a la que nos estamos enfrentando. De hecho, la oración se ha vuelto su mejor compañera durante esta cuarentena. Durante la jornada de oración en directo que ha realizado ‘La Cope’ ya que todos los seguidores de la Semana Santa se han quedado sin ella, la cadena de radio ha decidido acercarla a todos a través de programas radiofónicos. Ha sido precisamente aquí donde el humorista y actor ha hecho esta confesión, asegurando que se apoya «en la oración» para sobrellevar estos momentos tan duros: «Pedir por lo demás, cada uno como buenamente pueda. Yo me apoyo la oración, hay gente que se apoya en la meditación, como sea. Solo hay que intentar ayudar a los demás y buscar un mundo mejor. Feliz Semana Santa a todos», dijo Santi Rodríguez durante su intervención.

Durante su participación en La Cope también ha asegurado que «es momento de reflexionar y recapacitar, de hacer balance de lo que uno hace durante todo el año y de sacar conclusiones». No solo esto, además, ha señalado que «esta época que nos ha tocado vivir es una época dura, complicada, pero necesaria para que reflexionemos sobre cómo iban las cosas, este ritmo tan desorbitado en todos los sentidos». También ha aclarado que es el momento de «darnos cuenta de cosas que están asomando o floreciendo nuevamente, que existían antes en el día a día y que se han perdido como el contacto con los demás».

Así está pasando la cuarentena: aprendiendo a cocinar

Durante esta intervención en el programa de radio, el humorista y actor ha sacado su lado menos conocido para todos sus seguidores. Aún así, Santi Rodríguez siempre ha sido muy creyente, sobre todo después del varapalo que se llevó en su vida, pero del que salió más fuerte que nunca. Ahora, durante estos momentos tan complicados a los que nos estamos enfrentando todos los españoles y el resto del mundo intenta sacarle el lado positivo y ver el lado bueno de las cosas.

Durante la cuarentena está aprendiendo incluso a cocinar algunas de sus recetas favoritas: «Pues para ser la primera vez no ha salido mal del todo la empanada.. Y sabe de maravilla. #cocicorona #agrandesmales», ha escrito junto a una fotografía y su empanada (que lo cierto es que tiene muy buena pinta) en sus redes sociales. También le hemos visto yendo a la compra o a la farmacia siempre tomando las precauciones y recomendaciones que marca el Gobierno. Porque lo importante ahora es cuidarnos a nosotros mismos y a los nuestros porque finalmente saldremos de esta. Todo irá bien.