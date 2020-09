El periodista, que trabajó con la colaboradora de ‘Viva la vida’ en televisión, ha hablado sin tapujos de las circunstancias que rodearon su divorcio: «Perdió a sus hijos por el tipo de vida que llevaba».

Si monta un circo, le crecen los enanos. Cada vez son más las personas que se han animado a desvelar los detalles del divorcio de Carmen Borrego. Un tema que lleva siendo noticia varios días, a raíz del sonado cabreo de Antonio David Flores con ella en el plató de ‘Sálvame’.

La semana pasada, el colaborador estallaba contra la hija de María Teresa Campos, a quien exigía que deje de hablar sobre su familia. El malagueño daba un golpe sobre la mesa y lanzaba un tajante ultimátum a la colaboradora de ‘Viva la vida’. «Te voy a decir una cosa. Ya no hay más advertencias«, decía. «Has abierto la veda. Has quedado retratada como lo que eres, una mentirosa con papeles. Has traicionado a tu amiga para ensalzar a tu amigo. No hables más de mi hija. ¿Te ha quedado claro? Hasta aquí. ¡No hables más de mi familia!». En su acalorado discurso contra Borrego, el ex Guardia Civil lanzaba dos cuestiones al aire: «¡Que hable de su separación! ¡Que hable de por qué le dieron al padre la custodia de sus hijos! ¡Que hable de su hermano el de Málaga!».

Sus dos peticiones han tenido enormes consecuencias mediáticas. Porque a raíz de sus palabras, a Terelu y a su hermana no les quedó más remedio que reconocer la existencia de su hermano «anónimo». Un hijo nacido de una relación anterior de su padre, José María Borrego Doblas. «Quiero zanjar el tema. Tenemos un hermano que ha podido permanecer en el anonimato como así ha querido porque sus padres no son públicos. Si una persona que no se ha aprovechado de tener a dos hermanas conocidas para nada, ni para vivir mejor, ni para lucrarse, tiene todo el derecho y le ampara la ley para seguir en el anonimato. Espero que lo respeten mis compañeros. Pido y ruego que se respete la privacidad. He respetado la decisión de mi hermano porque está en su derecho», expresaba una seria y tajante Terelu.

Mila Ximénez: «En esa época se comentaban cosas que perjudicaban muy gravemente la imagen de Carmen»

En los días posteriores mucho se ha comentado sobre los detalles del difícil divorcio de Carmen Borrego de su primer marido. La andaluza se casó con Francisco Almoguera, padre de sus dos hijos, cuando tenía 23 años. Se separaron en 1996. Pero su proceso de divorcio no fue nada fácil. Han estado enfrentados en los juzgados durante más de 20 años. En 1998, el ex de Borrego presentó una demanda para conseguir la custodia de sus hijos que terminó con una sentencia favorable a su expareja. En dicha sentencia, según ‘Sálvame’, acusaba a Carmen de abandono del hogar y presentó unos documentos que la cuestionaban como madre. Años después, Carmen consiguió la custodia compartida y a partir de entonces los hijos pasaron a estar tres meses con cada uno de sus padres.

Mila Ximénez desvelaba el pasado miércoles que después de que Carmen Borrego se separase «en esa época se comentaban cosas muy delicadas por parte de él». «Las Campos hablaban pestes de él. En aquel momento María Teresa tenía un poder extraordinario. Fue una guerra encarnizada», recordaba. La sevillana ha explicado que «se comentaban cosas que perjudicaban muy gravemente la imagen de Carmen. Pero como María Teresa manejaba el cotarro el silencio era absoluto. El silencio era absolutamente impuesto por Teresa: ‘De aquí no quiero que se hable ni en privado ni en público».

Sergio Alis: «Carmen perdió a sus hijos por el estilo de vida que llevaba»

Este miércoles, el periodista Sergio Alis ha arrojado nuevos datos sobre el divorcio de Borrego. «Perdió a sus hijos por el tipo de vida que llevaba. En el trabajo todos veíamos que no estaba en condiciones para dirigir». Y ha dicho que «Teresa, desesperada, tapaba las carencias de su hija». Todos en la familia Campos sufrieron. «Lo pasaron muy mal. Ese señor puso toda la carne en el asador para pillarla. Cuando le quitaron a los hijos fue un auténtico palo», ha subrayado.

«Me han llamado para preguntarme si Carmen desatendía su trabajo… No sé si empalmaba el día y la noche», señalaba Alis. «Lo que tengo claro es que ella venía a trabajar y si se tenía que ir era porque debía irse, y dejaba a alguien a cargo. Cristina Blanco fue la que dijo que Carmen Borrego no daba palo al agua. Lo que tengo claro es que quien dirige el programa es María Teresa».

Alis habla con conocimiento de causa, ya que trabajó durante varios años mano a mano con María Teresa y su hija Carmen. «Cuando yo llegaba a la redacción ella tenía una oficina. Aparecía una persona, que ella sabe quién es, y te decía: ‘No entres a ver a Carmen, que no está en condiciones de nada. No te dejaban pasar para decir nada».

De aquella época en la que fueron colegas de trabajo, Sergio Alis no ha olvidado el sufrimiento de su compañera. «Lo ha pasado francamente mal. Sufría muchísimo. Ella tenía 23 años cuando se casa con ese señor y ese señor no tiene ningún tipo de valor. La palabra de María Teresa Campos es: ‘Voy a recuperar a mis nietos por encima de todo'», añadía. A día de hoy, cree que el gran error de la malagueña fue irse de casa: «Lo que hizo mal Carmen fue abandonar el hogar conyugal».

«Su vida era desconocida para muchos de nosotros y conocida para gente de la noche. Ella no era una vaga. Dicen que empalmaba la noche con el día, pero me río con esta historia. ¿Por qué tiene que hacer mal las cosas?», ha afirmado Alis en sus declaraciones. También ha hablado del hermano ‘secreto’ de las Campos. «El hermano se llama Borrego y está inscrito como Borrego. El fue a la boda y al bautizo de la hija de Terelu.