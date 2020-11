Según Antonio Montero, el colaborador habría hecho algo que supondría una falta de lealtad a su amigo Kiko Rivera.

Este miércoles, Antonio Montero se enfrentaba a las preguntas de Kopérnica en ‘Quiero dinero’. Un concurso que se emite dentro de ‘Sálvame’ y en el que los colaboradores superan retos y responden a preguntas comprometidas a cambio de dinero. En su segunda jornada frente a ‘la máquina de le verdad’ del programa, el colaborador ha destapado una supuesta traición de Rafa Mora a Kiko Rivera e Irene Rosales.

El aparato formulaba una cuestión al ‘paparazzo’: «¿Te filtró Rafa Mora dónde estaba de vacaciones con Kiko Rivera e Irene Rosales para que les hicieras fotos sin que ellos lo supieran?”. El colaborador tardaba unos segundos antes de ofrecer su respuesta: «Sí». Y dejaba claro que no consideraba que estuviera desenmascarando a su compañero: “Nunca me habrían hecho esta pregunta si Rafa no estuviera detrás de la pregunta. Es la verdad”. La respuesta del periodista dejaba al descubierto un feo gesto por parte del valenciano… en caso de ser ciertas las afirmaciones de Montero.

Montero destapa a Rafa Mora

María Patiño exclamaba, sorprendida: «¡Traiciona a su amigo Kiko! Si yo te llamo para que me sigas a espaldas de mi pareja y de un íntimo amigo estoy traicionando a mi pareja y a mi íntimo amigo, que en este caso es Kiko Rivera e Irene Rosales». Antonio Montero aclaraba: «Aquí no hay ninguna traición a nadie». Su colega lo miraba absorto. Kopérnica determinaba que Montero «dice la verdad», lo que desataba el revuelo en el plató de ‘Sálvame’.

Lo cierto es que Rafa Mora siempre se ha jactado de su amistad con Kiko Rivera. Presume de ser una de las personas de confianza del hijo de Isabel Pantoja. Es algo de lo que ha hablado en numerosas ocasiones en televisión y en sus redes sociales. Allí ha destacado lo importante que es contar con la confianza del sevillano. «Los amigos se cuentan siempre dos veces: en las buenas para ver cuantos son…y en las malas para ver cuántos quedan. #10yearchallenge #friends #youwillneverwalkalone».

Esta tarde, sin ir más lejos, Rafa Mora daba a conocer cómo se encuentra Kiko después de que su madre anunciara, a través de un comunicado, que emprenderá medidas legales contra quienes se hagan eco de informaciones erróneas sobre su persona. La cantante, según ha señalado su letrada en una misiva, «no puede tolerar determinadas noticias completamente falsas, vertidas impunemente por periodista y colaboradores, que difunden informaciones con una ligereza rayana en una falta de diligencia profesional ciertamente inexcusable, llegando incluso a insinuar actuaciones cuasi delictivas».

La revelación de Kiko Rivera a través de Rafa Mora: «La relación con mi madre está muerta»

«La relación con mi madre está muerta, es irreparable», ha confesado el DJ a través de su amigo Rafa Mora. El colaborador, conocedor del conflicto de Kiko con su madre gracias a su estrecha relación con el andaluz, ha comentado que su colega «la perdonará» más adelante, aunque por el momento cree que Kiko aún debe aclarar sus ideas. «Cuando he hablado con Kiko lo he visto confuso. Ahora mismo lo he visto muy frío y como si hablara de una persona ajena», ha subrayado.

El valenciano ha comentado que el músico ha hecho referencia a su progenitora como si se tratase «de una persona desconocida” y ha afirmado que si Kiko habla “Cantora explota”. Asimismo, ha señalado que Kiko tendría «pruebas» de que su madre hablaría mal de su mujer, Irene Rosales. «No se arrepiente, no se retracta ni una coma”, ha transmitido Mora.

Gracias a su íntima relación con Kiko Rivera, Rafa Mora conoce muchos detalles de la vida del músico. Así, ha revelado en diversas ocasiones anécdotas de su día a día, como la manera en la que Kiko despilfarraba el dinero en el pasado. «Sin venir a cuento organizaba un viaje y nos íbamos ocho amigos a Punta Cana», ha contado. «O nos íbamos a Nueva York. Hubo un momento en el que llevaba la mochila con dinero y no contaba el dinero que gastaba. Yo no soy quien para aconsejar, pero se lo decía y él vivía a su manera».