Mayka confesó que estaba iniciando una relación con Tony Spina, pero él ha querido dejar claro que no son novios y que su romance aún está en el aire. Así habla el exnovio de Makoke de su nueva ilusión, recién salida de ‘La isla de las tentaciones’

Mayka entró en ‘La isla de las tentaciones’ enamoradísima de su novio Pablo, a quien deseaba poner a prueba, al verle capaz de traicionar su confianza cayendo en la tentación de otra mujer. No obstante, fue ella la que tardó poco más de tres días en enamorarse perdidamente de Óscar, el décimo pretendiente, quien ya estuvo en la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’, logrando romper la relación entre Andrea e Ismael. Tras cobrarse una nueva víctima, Mayka abandonó la isla sola, sin novio y dispuesta a hacer todo para conseguir el perdón de su chico. No pudo ser. No obstante, parece que el amor ha vuelto a llamar a su puerta.

Mayka no ocultó en el debate final de ‘La isla de las tentaciones’ de que un nuevo amor había llegado a su vida. Sin embargo, el revuelo llegó después, cuando se confimó que esta nueva ilusión era Tony Spina, exnovio de Oriana Marzoli y, más recientemente, de Makoke, exmujer de Kiko Matamoros. Un lío de amoríos en el que las cosas parecen ser muy distintas a lo que se dice públicamente. Mientras Mayka mantiene que ha iniciado una relación con Tony Spina, este no duda en negar a su chica y dejar claro en todo momento que ella no es su “novia”. No niega que estén conociéndose, quizá porque hay fotografías que evidencian sus encuentros y que ya han sido vistos compartiendo arrumacos mientras pasean su amor por la calle.

Tony Spina no ha tenido reparos en dejar claro para ‘Europa Press’ que su relación con Mayka está en una fase inicial, en ese proceso de negociación en el que comienzan a conocerse y a ver si sus caracteres son compatibles. Además de hablar de los inicios de su romance, el exnovio de Makoke también ha definido a su nueva chica, destacando aquellos aspectos que le han hecho fijarse en ella y tenerla en cuenta a la hora de sentar la cabeza, después de su fracaso sentimental con Makoke. Vea el vídeo.