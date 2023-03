Toñi Moreno: "Voy a luchar por ser la mujer que quiero"

¿A quién te gustaría llevar al programa?

Tantos.... Joaquín Sabina sería maravilla.

¿Cómo ha sido la salida de Mediaset?

Estoy muy agradecida a Mediaset, los ocho años que he es- tado allí han sido un máster. Solo puedo hablar maravillas, pero en este momento no había un proyecto para mí. TVE me propuso este programa y estas cosas hay que aprovecharlas. Nada es determinante ni irreversible. Yo soy muy fan de la frase: la vida da muchas vueltas.

Junto con dos amigas has creado una agencia de comunicación. Háblame de este proyecto...

Es una agencia boutique, porque intentamos ser cumplidoras de sueños. Surgió porque yo tenía proyectos personales que no llevaba a cabo porque no tenía patrocinador y me decían: “Hazlo, sé tú tu autoempleo”. Me hizo clic la cabeza y pensé que soy dueña de mi destino y que así tenía que ser. Trabajamos para que yo pueda diversificarme y tenemos varios proyectos que veréis en breve, que no tienen nada que ver con la tele. Pero también llevamos a otros talentos y su realización personal en las redes, y tenemos acuerdos con marcas e ideamos campañas.

Esto es reinventarse continuamente...

Sí, es así. En cuanto te quedes un poco parada y pienses que lo sabes todo, estás muerta. Mi referente fue Mercedes Milá cuando se puso al frente de Gran Hermano y a todos nos pareció una barbaridad y, sin embargo, se reinventó la que más. Yo creo mucho en eso y en rodearme de gente joven, no me quiero quedar atrás.