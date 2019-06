Toñi Moreno recuerda su dura infancia en una fecha importante para su carrera profesional

Toñi Moreno no puede estar más feliz del cambio radical que ha dado su vida. Aunque presentar ‘Hombres y Mujeres y Viceversa’ ha sido todo un reto, ha conseguido que salga de la zona de confort, tal y como ella misma declara en una entrevista en la revista TP. Este es uno de los motivos por los que brinda cuando se cumplen ocho meses desde que está en el programa de Cuatro.

Toñi Moreno cumple ocho meses al frente del programa ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’

Después de ocho meses al frente de este programa, que antes presentaba Emma García, y con la que mantiene una extraordinaria relación, Toñi Moreno recuerda que el primer día estaba muy nerviosa, aunque ahora está encantada. De hecho, no puede soportar ciertos momentos a los que se enfrenta.

«No hay nada más íntimo que enamorarse y contarle al mundo que eres vulnerable y que lo estás pasando mal. Es un acto de generosidad. Cada vez que hay un momento de esos, me muero. Veo a un chico llorar y me gustaría darle el mundo para que dejara de hacerlo», explica en el citado medio.

Presentar este programa le ha permitido salir de la zona de confort

La presentadora ya aseguró en su Instagram que no podía estar más feliz al presentar el programa: «¿Cómo no me va a gustar? Si aprendo cada día de estos chavales!!! Julen está hundido porque se ha llevado una decepción con Violeta, pero su objetivo es no perjudicarla en ‘Supervivientes’. El amor más allá de los egos. Me flipa este niño», comentaba sobre uno de los momentos más comentados de la edición.

Se ha encontrado con gente maravillosa

Y ha conocido a colaboradores increíbles

Ponerse al frente de un programa de este tipo no solo le ha permitido probar en otro tipo de formatos: «Todavía llevo muy poco y no soy de pensar qué estoy haciendo con mi carrera. De momento me ha sacado de mi zona de confort y me está ayudando a gestionar un debate y un reality».

Desde que está al frente de ‘MYHYV’ no para de aprender

Sin embargo, en esta sincera entrevista, Toñi Moreno también ha recordado lo dura que fue su infancia. De hecho, asegura que no hizo las cosas normales que hacen las adolescentes: «Nunca he salido de juerga y lo puedes preguntar en mi pueblo, Sanlúcar de Barrameda. Trabajé desde los 14 años y además de estudiar, criaba a mi hermana porque mis padres no estaban», asegura con tristeza.

Tuvo que trabajar desde pequeñita y cuidar a su hermana

Orgullosa de su madre

«Lo siento por vosotros , pero tengo a la madre más Graciosa del mundo. Felicidades a todas las mamás… te quiero Dolorcita», escribía hace unos meses para felicitarla por el Día de la Madre.

Sigue siendo una de las caras conocidas de Canal Sur