Toñi Moreno ha pasado por unos días muy complicados en lo que se refiere a su salud. Y es que se vio obligada a no acudir al programa ‘Aquellos maravillosos años’, que se emitió este pasado miércoles en Telemadrid por una fuerte bajada de hierro. Hay que recordar que está embarazada de siete meses y ha tratado de llevar todos sus proyectos profesionales adelante.

Este problema de salud le obligó a ingresar en el hospital, pero 48 horas después, la presentadora ha recibido el alta hospitalaria, tal y como asegura ¡Hola! Ahora ya está en casa, donde tendrá que estar unos días de reposo con el fin de recuperarse de este susto que ha preocupado a todos.

Toñi Moreno no pudo asistir a su programa y la dirección decidió ceder el testigo a Terelu Campos, que fue la encargada de presentar el programa de Telemadrid este pasado miércoles. La hija de María Teresa Campos prefirió dar paso a la presentadora para que ella misma contara qué había ocurrido.

«Disculpa, Terelu, que te hemos avisado hace dos horas», explicaba la periodista en pleno directo. «Quiero tranquilizar a mi madre. Toda persona sabe lo que es una mujer embarazada. Resulta que no tengo hierro. No sabía que era tan importante en la vida. Los médicos me han dicho que por prevención tengo que estar 24 horas poniéndome hierro, ha señalado Moreno, que deberá permanecer dos días en el hospital. «La niña está tan perfecta que yo no tengo hierro», apuntaba.

Su intervención ha acabado con un mensaje tranquilizador, ya que ha asegurado que en apenas unas horas volvería a estar disponible: «Pero en 48 horas estoy operativa y estoy bien. Te agradezco la profesionalidad», le dedicaba a Terelu Campos. «Lo haré con todo el corazón como tú lo haces», le respondía la excolaboradora de ‘Sálvame’.

A sus siete meses de embarazo, Toñi ha seguido adelante con sus proyectos. Sigue presentando el programa de Telemadrid y también ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Además, la hemos visto en las últimas semanas en algunos eventos públicos, como en los Premios Iris. Desde aquí le mandamos todo nuestro apoyo para que se encuentro bien lo antes posible.