Toñi Moreno presume de barriguita de embarazada por primera vez

5 Ilusionada, aunque cauta

Siempre ha querido que se tratase su embarazo con cuidado: «Yo estoy feliz pero viví el momento con mucha prudencia. Cuando salió la noticia no me puse muy contenta porque quería contarlo a los tres o cuatro meses. No quiero hablar más de mi embarazo porque es algo mío y no voy a presentarlo ni nada«, sentenció.