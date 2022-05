Toñi Moreno estrena este viernes programa en Telecinco, con la emisión del primer ‘Déjate Querer’, que tendrá como protagonista a Nacho Palau, expareja de Miguel Bosé. Una entrevista que ha dejado en shock a la presentadora, como así ha asegurado ella misma tras haber pasado semanas desde su grabación. Esto está haciendo que la comunicadora esté de promoción, motivo que le llevó al plató de ‘Ya es mediodía’ para hablar sobre su nuevo proyecto. Sin embargo, un problema de salud se interpuso en su cometido y tuvo que salir corriendo por cuestiones médicas que se remontan al momento en que dio a luz a su hija.

Vídeo: Europa Press

La presentadora sufre problemas de huesos desde que se quedase embarazada de su hija, algo que se agravó cuando dio a luz, al comprobar que el nivel de calcio en su organismo había bajado drásticamente, afectando a sus huesos, especialmente a su rodilla, la cual no le da tregua: “Después del parto me he quedado sin calcio y con la edad que tengo no puedo ni subir escaleras”, se excusaba Toñi Moreno para salir del ‘Fresh’. Horas más tarde se ponía de nuevo frente a las cámaras, esta vez en un acto publicitario, en el que ha dado más detalles sobre estos dolores de huesos provocados por la falta de calcio y que tantos quebraderos de cabeza le está provocando al afectar a su rutina.

“Hay mucha gente a la que le pasa. Tomas calcio durante el embarazo para que no te pase lo que me pasa a mí. Yo tengo un pequeño problema de calcio y estoy ahora tratándolo”, confiesa Toñi Moreno tratando de restar importancia a su dolencia de huesos y de rodilla, pero detallando qué está haciendo para recuperarse de esta falta de calcio y de sus consecuencias físicas que ya ha comenzado a experimentar. El deporte y la alimentación juegan un papel importante en esta tarea. Además, Toñi Moreno habla en el vídeo que acompaña a estas líneas sobre sus miedos como madre, algo que nunca había experimentado antes, al reconocer incluso que “yo no tenía miedo ni a morirme”. ¿Qué le sucede ahora? ¿a qué teme? ¡Dale al play y descubre sus declaraciones!

Te interesará saber...