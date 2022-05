Toñi Moreno buscar cambiar la historia de sus invitados, que confesarse ante millones de espectadores les sirva para sanar su interior o incluso cerrar heridas. Este viernes 6 de mayo se estrena el programa ‘Déjate querer’, un espacio de televisión presentado por la gaditana que promete triunfar y es que su primer invitado es Nacho Palau, quien por primera vez romperá su silencio hablando de Miguel Bosé. Aunque actualmente se encuentra en ‘Supervivientes’, fue hace unos días cuando el valenciano visitó el plató de este nuevo formato, un encuentro tras el que Toñi Moreno todavía «sigue en shock».

Vídeo: Europa Press

«Sigo en estado de shock por su entrevista, pero es que no hubiésemos conocido nada de él si no es por su separación de Miguel Bosé. Estaba muy nervioso, era su primera vez en la televisión antes de ir a ‘Supervivientes’. No nos vetó ninguna pregunta«, dice Toñi Moreno. De este modo, queda más que claro que Nacho Palau hablará de su presente y pasado de forma descarnada, en especial, de lo sucedido con sus hijos al separarse del que fue su pareja durante más de dos décadas. Ambos se encuentran inmersos en guerras judiciales, pero ¿cómo está ahora? Gracias a los cebos los espectadores se han podido hacer una idea de su estado actual, así como del proceso interno que ha pasado hasta llegar a donde está.

«Las cosas pasan y pasan. Me vi desprotegido, asustado… Las cosas las ves venir pero esperas que te protejan y que nunca acaben así. Me ha costado remontar de eso, cómo le explicas a los niños…», dice Nacho Palau. Si bien Toñi Moreno ha tenido tiempo para digerir lo sucedido, lo cierto es que esta entrevista ha dejado un gran poso en ella. No solo por lo que dijo, también por la valentía que demuestra el hecho de que pese a todo volvería a pasar por lo mismo para defender a sus hijos. «Lleva 26 años a la sombra de Miguel Bosé y si se hubiesen separado de otra manera seguiríamos sin saber de él. Sin duda el tema de la ruptura y de los niños es lo que más le afecta, pero me dijo que volvería a hacerlo», asegura Toñi.

Y, aunque la presentadora tiene una gran experiencia como periodista, acceder a los pensamientos y a los verdaderos sentimientos de Nacho Palau no fue fácil en absoluto. Los nervios del protagonista tampoco ayudaron, pero el escultor poco a poco dejó fluir lo que durante mucho tiempo le ha atormentado. Sorprendida por lo que fue descubriendo de él y de su historia personal, otro de los aspectos que le dejó boquiabierta fue la exquisita relación que Nacho todavía mantiene con la familia de Bosé. Así lo demuestra la visita que ha recibido en su primera intervención de televisión antes de convertirse en participante de la aventura selvática. «Para mí ha sido un descubrimiento. Se ha abierto en canal para contar su versión de la historia y cómo encara el futuro sin el hombre con el que ha estado 26 años. Vino nerviosísimo. Me ha puesto las cosas muy fáciles. Tiene corazón, es muy sensible, se emociona mucho hablando de sus hijos y de su madre. Vino Lucía Dominguín a darle una sorpresa, eso quiere decir mucho de cómo es él», cuenta.

Otra de las grandes preguntas es qué espera Toñi Moreno, no solo de esta entrevista tan esperada, sino también del proyecto que semanalmente se colará en millones de hogares españoles. Quieren que funcione y que la periodista impregne el programa de su forma de ser, su curiosidad y su emoción, siendo este último sentimiento el que, a buen seguro, reinará en la parrilla cuando se emita. «Estoy muy nerviosa y muy ilusionada porque quiero que este proyecto salga bien, es precioso. Déjate querer es un programa de emociones, donde la gente que viene, viene contando unas historias increíbles y unas vidas… Luego la oportunidad de hablar de sentimientos y de tener la sensación que un programa puede cambiarle la vida a la gente.

