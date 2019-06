La presentadora Toñi Moreno no cabe en sí de felicidad al anunciar en su perfil de Instagram a través de dos vídeos que está embarazada a los 46 años. Un sueño que lleva persiguiendo desde hace años y que se le ha venido dificultando por cuestiones ajenas a ella y que ahora parece que va en buen camino. Eso sí, ella misma advierte de que está embarazada de “muy poquito” y que es pronto para anunciarlo, pero está feliz y es lo que importa. Y es que la presentadora se encuentra en la octava semana de embarazo.

“Hola buenos días, llego a sastrería con mi estilista Eva y le pido las revistas para ver lo guapísima que está Belén Esteban y claro, me encuentro con esto: ‘Toñi Moreno embarazada a los 46 años’. Bueno, soy una bocachancla y seguramente se lo he dicho a alguien que no debía”, comienza a explicar Toñi Moreno al hablar de la portada de la revista ‘Lecturas’, que este miércoles desvela la buena nueva de la presentadora.

“Al principio no me ha sentado muy bien, porque llevo muy poco tiempo y creo que hay que ser muy prudente y esperar por lo menos a los tres meses, pero es la verdad. Dicen que no se puede esconder ni el dinero ni el embarazo y yo, como estoy tiesa…”, bromea Toñi Moreno, que no puede disimular la felicidad que ahora le inunda, a pesar de tener las hormonas revolucionadas y caer en el llanto tan rápido como rompe a reír.

“Gracias a todos los que me habéis mandado mensajes de cariño, la verdad es que estoy desbordado, pero muchas gracias a todos. Estoy muy emocionada, no sé si son las hormonas o lo que es, pero estoy todo el día llorando por las esquinas. Estoy de poco tiempo, así que vamos a tomárnoslo con mucha tranquilidad y por supuesto es que el tema de mi vida privada intento que sea mía, lo que puedo intento que sea mío, y esto es muy mío y muy de mi gente. Ya está, espero que me veáis muy gordita y que todo vaya muy bien. Muchas gracias y gracias por preocuparos y ya está, que viva la vida y viva el amor”, termina por relatar la presentadora, que ha utilizado sus redes sociales para confirmar que está embarazada y que no cabe en sí de felicidad.