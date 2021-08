El concursante de ‘Supervivientes’ se ha mostrado triste y dolido después de su ruptura: «Tengo que pensar en mí».

El pasado 2 de agosto, tal y como publicaba en exclusiva SEMANA, Tom Brusse y Sandra Pica se reencontraban en un centro comercial después de protagonizar una sonora ruptura en ‘Supervivientes’. Tan solo unos días después, el concursante del reality de aventuras se ha sentado en ‘Viernes deluxe’ para aclarar en qué punto está su relación con la participantes de ‘La isla de las tentaciones’, así como para detallar el motivo real de su encuentro.

Triste y melancólico, Tom Brusse ha reconocido que sigue enamorado de Sandra Pica y considera que lo que le ha pasado con ella ha sido «muy duro emocionalmente«. El pasado lunes, ambos se veían las caras en un conocido centro comercial de Madrid para hablar de los temas que tenían pendientes, así como para hacer algunas gestiones sobre el piso en el que ambos convivían.

«Vino a verme para recoger las cosas de casa. Teníamos que cambiar el nombre del wifi. Hemos hablado de los muebles que teníamos en común, cambiar los nombres de la luz. La primera noche se fue a casa de una amiga a dormir y la segunda noche se quedó porque eme dio un ataque de ansiedad porque se me removió todo», explica.

Tom Brusse sigue enamorado y reconoce que está siendo muy difícil para él pasar página. «Me ha dado mucho amor y cariño. Cuando estuvimos juntos, ella estaba conmigo al 100%», reconoce cabizbajo. De la misma forma, el concursante de ‘Supervivientes 2021’ cuenta que ambos han tenido una conversación muy profunda y difícil puesto que Sandra Pica seguía dolida por todo lo que había ocurrido. «Tengo que pensar en mí. No estoy preparado ni física ni mentalmente. No lo he superado. Hay muchas cosas que no he querido ver. Mi padre está muy dolido por lo que ha hecho Sandra. Ella ha sufrido muchas presiones y chantajes no quiero pensar que me ha utilizado«, se confiesa.

El motivo del fin de su relación: los celos hacia Melyssa Pinto

Sobre el fin de su relación, Tom Brusse ha explicado que en su conversación con Sandra Pica el pasado lunes, esta le ha explicado que sintió celos de Melyssa Pinto durante las primeras semanas que ambos estuvieron en Honduras. «Ella está perdida y confundida. Lo que hizo Sandra fue por rabia y por celos. Hubiera preferido enterarme (de que le dejaban) al salir y no durante el concurso», revela.

El concursante de ‘La isla de las tentaciones’ también ha confesado que aún no ha superado su paso por el reality de aventuras y deja claro que no está al 100%. Se siente solo y triste y al hablar del comienzo de su relación con Sandra Pica ha insistido en que, como en todas las relaciones, han tenido altos y bajos. «Ha sido complicado por los pasos mediáticos en los platós. Después de ‘La isla de las tentaciones’ le he vuelto a ser infiel, pero estábamos súper bien antes de ir a ‘Supervivientes’. Pensaba que tenía un futuro mejor, no he sido leal con ella, pero me lo ha perdonado. Lo hemos hablado y aclarado todo», sentencia el joven.

Hace tan solo unos días, Sandra Pica explicaba en ‘El programa de Ana Rosa’ que estaba desbordada debido a la presión mediática y había tomado la decisión de alejarse de los medios de comunicación. Además, insistían en que tanto ella como su expareja habían apostado por tener una buena relación. «Yo estoy en tratamiento, me estoy tratando, y él ha salido desubicado, hemos decidido tener una buena relación. Teníamos que hacer gestiones y no vimos nada malo en sentarnos a comer»

Sobre su estado de salud, destacó que ha necesitado la ayuda de profesionales tras su paso por el hospital. «Me encuentro un poco mejor. El ingreso fue por distintos motivos, entre ellos, un cuadro de estrés postraumático. Me están haciendo pruebas, no me siguen saliendo bien los resultados», comentó en el programa de Mediaset y dejaba claro que está centrada en la nueva etapa de su vida en Barcelona.