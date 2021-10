El tierno vídeo del hijo de Paula Echevarría haciendo gimnasia por la mañana

Paula Echevarría está pasando la mejor época de su vida. El pasado abril daba a luz a su hijo Miguel, fruto de su relación con Miguel Torres. Desde que conociera su carita por primera vez, madre e hijo casi no se han separado. Aunque ella no comparte todos los momentos que pasa junto a él en las redes sociales, sabemos que su idea es exprimir al máximo el estar juntos.

Hace apenas unas horas compartía uno de los vídeos más tiernos del pequeño Miguel. Y es que Paula Echevarría aprovecha las mañanas para hacer algunos ejercicios con su hijo y así ayudarlo a ejercitar los músculos. En un parque infantil de casa, la actriz lo tumba boca abajo para que él mueva sus brazos y sus piernas, y así también coja fuerza en el cuello.

«Gimnasia por las mañanas 😊❤ #MamiYMiki«, ha escrito Paula Echevarría junto al vídeo, que no puede ser más tierno. También le ha parecido tierno a muchos rostros conocidos, que se lo han hecho saber: «Paulaaaaaaa!!!! Me derrito!», ha escrito la actriz Cecilia Suárez. «Lo más lindo del mundo @pau_eche como sus papis», le he hecho saber Mario Vaquerizo. «❤️❤️❤️❤️❤️», le ha respondido Hiba Abouk.