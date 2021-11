Kiko Hernández ha pasado por uno de los momentos más difíciles de su vida. El colaborador de ‘Sálvame’ tomaba la decisión de apartarse por un tiempo de la televisión para poder recuperarse después de haber tenido que decirle adiós a dos de las personas más importantes de su vida. Una vez que ha vuelto a su puesto de trabajo, el que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ ha querido demostrar que recuerda a Mila Ximénez, uno de los grandes pilares de su vida, todos y cada uno de los días de su vida.

Este sábado, Kiko Hernández compartía uno de los momentos más divertidos de Mila Ximénez en ‘Sálvame’. En concreto, en el vídeo podemos ver a la colaboradora cambiado de humor después de ver que el programa proyectaba una imagen en la que aparecía disfrazada de Menina. Una característica reacción en la periodista que el colaborador ha querido recordar junto a un importante mensaje. «Qué daría porque todo fuera como antes, qué daría por volver a abrazarte, que daría porque nunca dejes de mirarme, qué daría si pudiera besarte. No te olvido amiga«, escribe parafraseando parte de la letra de la canción «Cuanto te echo de menos» de León Bravo.

El fallecimiento de Mila Ximénez ha provocado un profundo pesar en Kiko Hernández, que hace unas semanas llegaba a su límite y tomaba la decisión de hacer un parón para poder procesar el hecho de que su gran amiga ya no está con él. Una retirada para poder centrarse en su salud mental: «Tengo dos personas que tengo que sacar adelante y se me hunde el mundo. Si no estoy bien, tampoco lo van a estar las personas que depende de mí. Quiero que me dejen descansar y que me dejen unos días para reflexionar». En ese momento, el colaborador de ‘Sálvame’ necesitaba hacer el proceso de duelo tras el fallecimiento de su otra gran amiga, Begoña. Entonces, además de su desaparición de la pequeña pantalla, el tertuliano también borraba sus redes sociales para poder así reflexionar.

Nadie olvida a Mila Ximénez

El pasado 23 de junio, Mila Ximénez fallecía después de una larga batalla contra un cáncer de pulmón. Un fuerte golpe para el universo de ‘Sálvame’, así como para el mundo de la comunicación. Desde entonces, los diferentes rostros de Mediaset se han encargado de tener siempre presente en su memoria a la periodista. Especialmente Jorge Javier Vázquez. Los dos eran inseparables: viajaban juntos, eran confidentes y se convirtieron en el mejor apoyo el uno del otro. Hace unos días, el presentador de televisión compartió una foto en la que aparece en un plató de Mediaset junto a Mila Ximénez, fallecida el pasado 23 de junio a causa de un cáncer de pulmón.

El presentador estrella del grupo de comunicación de Paolo Vasile no la olvida en su día a día, pero ha querido hacer partícipes a sus seguidores cómo se siente con este bonito recuerdo. «No hago otra cosa que pensar en ti», ha escrito Jorge Javier junto a una imagen.