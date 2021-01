Belén Esteban y Anabel Pantoja han enterrado el hacha de guerra y tras su tarde más tensa, vuelve a reinar la paz entre ellas. Esta imagen es la que sella la paz.

Las joyas de nuevo enfrentaron a Belén Esteban y Anabel Pantoja este martes. Después de que Miguel Frigenti desvelara que, según la información que manejaba, la empresa con la que trabaja Anabel las compraba a páginas asiáticas a un bajísimo precio para luego revenderlas mucho más caras, se desató el tsunami. Mientras la sobrina de Isabel Pantoja rompió a llorar, Belén aseguró sentirse decepcionada: «Lloras cuando te tocan lo tuyo ¿Qué te crees que a mí no me ha dolido dejar esto? Mucho porque he perdido dinero, antes está mi dignidad y mi amistad». Y es que ella hace tan solo unos días tomó la firme decisión de abandonar el negocio y dejar de prestar su imagen, pues se sentía engañada tras enterarse de que un empleado había querido manipularlas para crear polémica. Una situación por la que ayer vivieron un tensísimo momento que finalmente ambas quisieron dejar atrás. Así lo demuestra la imagen con la que Belén Esteban ha sellado la paz entre ellas horas después.

Aunque en un principio no lograron entenderse, a última hora de la tarde se fundieron en un tierno abrazo ante el que Jorge Javier Vázquez quiso aclarar que ambas tenían la PCR hecha y habían dado negativo. «Me he calentado, no quería decir eso de que ya no quiero ser tu amiga. Perdóname«, dijo Belén. Para gritar al mundo que ya no hay nada que les enfrente, la colaboradora tiempo después compartió una fotografía en la que ella y Anabel aparecían muy cómplices y sonrientes. «Siento mucho lo que ha pasado hoy. Te quiero mucho y nuestra amistad está por encima de todo», escribió Belén Esteban, dejando claro así que no tiene ninguna intención de volver a enfadarse con Anabel y mucho menos por nada relacionado con las joyas.

De este modo, se confirma que su amistad es a prueba de bombas. Es cierto que estuvieron un mes sin ningún contacto después de que alguien de la empresa de joyas le dijera que Anabel se había enfadado porque ella le había a robar toda la clientela con su nueva línea, sin embargo, tras descubrir que no era cierto se sintió muy arrepentida. El 2021 no ha comenzado de la mejor manera para ellas, pero ambas ya han puesto remedio y se han unido de nuevo. Todavía es una incógnita si Anabel tomará la decisión de dejar también este negocio y no cederá más su nombre o imagen, tal y como ha hecho Belén Esteban, o, por el contrario, continuará con ellos.

Son muchos los proyectos en los que Anabel está inmersa, siendo el negocio de las joyas otra entrada de dinero con la que ella contaba hasta ahora. Aunque, de momento, no ha comunicado si la abandonará o no, quien sí lo ha hecho ha sido Belén. «De mí no se ha preocupado nadie, yo también tengo mi casa y tengo que pagar mis cosas», dijo en pleno enfrentamiento con ella. ¿Será este un motivo suficiente para Anabel para dejar atrás esta empresa? Solo el tiempo lo dirá.