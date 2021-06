La colaboradora de ‘El Hormiguero’ ha desvelado aspectos íntimos de su relación con Sergio Ramos cuando lo ha felicitado por su segundo aniversario de boda.

Pilar Rubio ha sacado su lado más tierno en Instagram. Aunque no es habitual en ella, la colaboradora de ‘El Hormiguero’ ha querido felicitar al final de este pasado 15 de junio a su marido, Sergio Ramos, cuando se cumplen dos años de su boda, que se celebró en la catedral de Sevilla. Hasta allí acudieron numerosos rostros conocidos. Todos coincidieron en lo increíblemente bien que se lo pasaron en la finca que el futbolista del Real Madrid tiene en Bollullos de la Mitación, Sevilla.

El matrimonio no puede estar más feliz con su vida, y así lo hacen saber a través de sus respectivas redes sociales. «El tiempo pasa, pero cada día a tu lado es revivir este momento que compartimos hace dos años. Que nunca dejemos de sonreír, de disfrutar, de emocionarnos y de besarnos en la frente con ternura para celebrar la suerte y la vida a tu lado. Feliz aniversario, mi amor @sergioramos. Te quiero con locura. Happy anniversary, my love! Love you to pieces! ❤️ Rn’R ❤️», ha escrito Pilar Rubio feliz.

La colaboradora de ‘El Hormiguero’ ha mostrado nuevos aspectos de su vida íntima con el futbolista del Real Madrid. Entre otras cosas, destaca cómo son ellos cuando están en la intimidad de su casa. Y es que son muy de besarse en la frente, así como de emocionarse con ciertas cosas y también de disfrutar a lo grande, ya sea en pareja, con sus hijos o amigos.

Pilar Rubio y Sergio Ramos celebran dos años de casados

Unas horas antes de que lo hiciera Pilar Rubio, Sergio Ramos compartía el mismo texto en sus redes sociales. La pareja siempre se ha decantado por compartir las noticias con un mensaje que han elaborado juntos. Y por supuesto, en ambos perfiles, los protagonistas de esta fecha tan especial han recibido numerosas felicitaciones y dedicatorias.

«Felicidades ♥️♥️ Qué maravilla de día!✨✨✨», ha escrito Nuria Roca. «Qué bonita eres! Qué grandes sois! Qué Bella familia! Beso, curranta #mujercaoaz @pilarrubio_oficial y por supuesto @sergioramos«, les ha dedicado Anne Igartiburu. «Felicidades !! @pilarrubio_oficial @sergioramos«, les decía Juan Peña.

Estas felicitaciones llegan después de que Pilar Rubio compartiera su posado en topless más inesperado. El hecho de haber sido protagonista de una sesión de fotos le llevó a compartir una foto en la que vemos cómo esconde su pecho después de haber acabado el trabajo. La colaboradora de televisión es muy de compartir posados, pero siempre en ropa de calle o en bikini y bañador. Durante sus vacaciones de verano, Sergio Ramos siempre hace de fotógrafo para hacerle algún posado en ropa de baño. Aunque todavía no han encontrado el momento perfecto para irse de vacaciones, Pilar ha querido adelantarse y ha compartido un posado en el que una vez más, deja atónitos a sus seguidores.