Han sido unos días muy complicados para Teresa Rivera quien decía adiós en la madrugada del viernes a su hermano, José Rivera, popularmente conocido como ‘Riverita. A pesar de la crudeza del momento que está viviendo ha tenido tiempo para entablar una conversación con la prensa y desde Barbate reconocía que se sentía orgullosa de cómo había fallecido el extorero. «Llevamos una semana muy dura», ha afirmado durante una breve entrevista en ‘Sábado Deluxe’. Ha querido subrayar que se ha sentido muy arropada durante estos últimos de ‘Riverita’ recibiendo grandes dosis de cariño que llegaban de distintos familiares y amigos. «No me he visto sola, me sentí muy acompañada. Acompañando a mi hermano me sentía orgullosa y feliz». Y ha querido entrar en detalles: «Ha muerto conmigo, los dos solitos, él y yo». A pesar de que en el tanatorio había destacadas ausencias de la familia, Teresa Rivera lo achacaba al tiempo tan complicado que atravesamos con las medidas impuestas para frenar el avance de la pandemia del coronavirus. «Hemos recibido mucho cariño de todo el mundo, pero con esto del bichito no han podido acudir muchas personas». Respecto a Francisco y Cayetano Rivera ha confirmado que no habían podido estar en el entierro por las restricciones de movilidad impuestas por la Junta de Andalucía. Asimismo se ha pronunciado sobre la entrevista que dará Kiko Rivera en ‘Domingo Deluxe’ en plena guerra contra su madre, Isabel Pantoja: «Me parece muy bien lo que haga. Cada uno es libre de hacer lo que quiera». Abatida en el último adiós El extorero fallecía en su domicilio de Barbate a los 75 años tras una larga lucha contra el cáncer. Teresa Rivera llegaba al entierro con semblante serio y acompañada por su hijo, José Antonio Canales Rivera. No podía más que derrumbarse y romper a llorar al ver el féretro. El colaborador de ‘Sálvame’ se ha convertido en el mayor apoyo de su progenitora durante estos últimos días tan difíciles. Junto a ellos también se encontraba Arancha Rivera, la hija del torero, quien llegaba junto a su prima Tamara. Un día doloroso que ha estado marcado por las ausencias. Antonio Rivera no podía acudir a darle el último adiós a su hermano debido a que se encuentra confinado en casa tras dar positivo en coronavirus. El hermano mayor de Francisco Rivera ‘Paquirri’ fallecía arropado por los suyos y era Canales Rivera el responsable de comunicar la noticia a través de sus redes sociales: «Cuando despertéis no estará con nosotros pero sí su alma». Horas más tardes atendía amablemente a la prensa y señalaba muy afectado que era «ley de vida». «Lo asumiremos y disfrutaremos de su recuerdo. Era un tío increíble, fantástico, para disfrutar de él», comentaba entre lágrimas. «Siempre se van los mejores. Ya hace tiempo que hay muchos que te quieren esperándote y tú como siempre haciendo las cosas tuyas, les has hecho esperar. Has sido distinto, último bohemio de arte. Te voy a echar de menos tío José. Ya nos veremos. Da besos a todos ahí arriba de mi parte», era el mensaje de despedida de Francisco Rivera. Teresa Rivera, completamente abatida en el último adiós a su hermano ‘Riverita’

