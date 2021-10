La malagueña se ha sometido a un tratamiento para contrarrestar lo «mal» que han quedado sus manos a su paso por ‘MasterChef Celebrity 6’.

Este lunes, Terelu Campos nos ha sorprendido con una importante noticia. Una que afecta a su aspecto físico. La malagueña se ha animado a visitar un conocido centro de medicina estética de Madrid hacerse un retoque estético. ¡Y está contentísima con los resultados! Tanto, que no ha dudado en compartir con sus seguidores en qué ha consistido su último tratamiento.

«He tenido que hacerme un rejuvenecimiento exprés»

Al parecer, su paso por ‘MasterChef Celebrity 6’ ha causado importantes estragos en sus manos. Recordemos que en la última entrega del talent culinario de La1, sus gafas acabaron quemadas en el horno. No cabe duda de que tareas como hornear, freír, saltear y dorar le está pasando factura. Así lo ha contado ella a través de Instagram: «Mi experiencia entre fogones me estaba dejando las manos tan mal que he tenido que hacerme un rejuvenecimiento exprés con ácido hialurónico».

«El resultado me parece maravilloso», añade. «¿Qué os parece a vosotros?». Esta intervención es una de los escasos tratamientos de medicina estética a los que se somete la andaluza. Aunque es una mujer coqueta y presumida, no es demasiado dada a los retoques. A diferencia de su hermana, Carmen Borrego, Terelu es más cauta a la hora de modificar parte de su anatomía a golpe de pinchazos o bisturí. Defensora de la belleza natural, cree que a sus 51 años aún se mantiene bien y está orgullosa de lucir un rostro sin apenas arrugas.

La última vez que la hija mayor de María Teresa Campos acudía a un centro médico estético para tratar una parte de su cuerpo que suele ocultar: sus brazos. Fue el pasado mes de marzo cuando anunciaba: «¡Este año me he propuesto enseñar los brazos! Estoy harta de taparme». Para poner fin a su complejo se sometía a un tratamiento con ultrasonidos, un lifting de brazos sin cirugía cuyo objetivo es el de eliminar la grasa localizada y flacidez. Y tras el cual quedaba encantada.

Le da «pereza» y «miedo» hacerse retoques en la cara

A Terelu no le cuesta hacerse tratamientos especificos relacionados con el cuerpo. «Yo soy más de tratar el cuerpo porque ha estado más castigado», ha reconocido. Sin embargo, no le sucede lo mismo cuando se trata de su rostro. La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ ha admitido que no sabe si es por «pereza o miedo» pero se resiste a hacerse retoques en la cara: «Otras veces pienso a ver si me va a dar reacción y verás tú», ha explicado.