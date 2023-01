Terelu, sobre la ruptura de Alejandra Rubio y Carlos Agüero: "Venían a mi casa llorando"

El pasado domingo, Alejandra Rubio anunció que ha roto con su novio, Carlos Agüero. Nerviosa, aseguraba que la ruptura se ha producido "de mutuo acuerdo": "Nos llevamos fenomenal, estoy súper contenta, tenemos súper buena relación, nuestras familias tienen muy buena relación y eso seguirá siendo así siempre. Nos queremos muchísimo". Apenas un día después, Terelu se ha pronunciado sobre el difícil momento que atraviesa su hija. "No se adaptó a vivir en Madrid. Ha sido complicado adaptarse a una vida en Madrid sin sus amigos de toda la vida. Son súper jóvenes, estamos hablando de 22 y 23 años", ha dicho la malagueña en 'Sálvame'. "Antes de terminar mal con una persona y él te quiere a ti. Venían a mi casa llorando los dos todos los días cuando han tomado la decisión".

"Yo lo pasaba fatal porque no sabía cómo consolarlos a los dos", ha contado la hija de María Teresa Campos a sus compañeros de programa. Asimismo, ha revelado que ambos han tomado la decisión de seguir rumbos separados "hace muy poco tiempo" y "todavía en proceso de asimilarlo".

"Carlos es un niño estupendo, es un chico buenísimo. Es el novio de Alejandra que más me ha querido. Es hiper cariñoso. Solo se vino a vivir a Madrid cuando encontró un trabajo. Antes tenían la relación, él en Málaga y ella en Madrid. El día que él encontró un trabajo en Madrid se fueron a vivir juntos. Su familia es estupenda y lo hemos pasado estupendamente en casa de la familia de Carlos", añadía. "Quién sabe si a la vuelta de la esquina se vuelven a encontrar en otro punto de la vida. Quizás con otra edad, que tienen 22 y 23 años".

Terelu ha dejado claro que el motivo de la ruptura es que Carlos Agüero no se ha adaptado del todo bien a su nueva vida en la capital: "Hablamos de estilo de vida, los horarios de Alejandra y los de Carlos son diferentes. Alejandra trabaja en una discoteca, lo que implica estar hasta altas horas de la noche. Al final él aquí no ha hecho su grupo de amigos. Él sentía su soledad".

Las palabras de Terelu coinciden con las declaraciones que hizo su hija en el programa que presenta Emma García. Allí dijo que no ha habido "ningún motivo en concreto" que haya provocado el final de su romance. Después de un año de noviazgo, Alejandra y Carlos han puesto fin a su noviazgo por el estilo de vida tan distinto que tiene cada uno. Han sido "las diferencias de vida", tal y como ha reconocido. Y es que "él no vivía aquí y se vino a vivir aquí, y adaptarse a una nueva vida es complicado. Al final mi vida es pública y la suya no".

El noviazgo de Alejandra Rubio y Carlos Agüero se dio a conocer en febrero de 2022. Después de empezar el idilio empezaron a verse con frecuencia, aunque cada uno desde sus respectivas ciudades. En cuanto él consiguió un trabajo en la capital, el joven se vino a vivir con ella a Madrid. En septiembre de 2022 fueron pillados en mitad de una bronca en plena calle. ¿Por qué me haces esto a mí? ¿Por qué lo pagas conmigo?", le decía Alejandra a su chico en un vídeo que dio a conocer 'Sálvame'. "Lo has hecho mal, no es mi culpa, es tu culpa, ¿entiendes? Si estás mal en tu casa conmigo no es mi culpa, no lo es. Carlos, es que no eres realista.... Yo pensaba que ya la conocías. Estabas de puta madre y 'fum', de repente te has convertido en otra persona. No sé por qué me haces esto", le recriminaba la colaboradora.