La boda del hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, y su novia Paola ha reunido al clan Campos al completo. La familia ha vivido una jornada muy especial en una finca ubicada en la localidad madrileña de Torrejón de Velasco. Se trata del primer nieto de María Teresa Campos que se casa. Terelu Campos ha reconocido que el enlace ha sido muy emotivo.

«Estoy bien. Ahora más tranquila. He estado muy emocionada, cuando me pongo a llorar no sé parar», ha asegurado durante una breve intervención con el programa ‘Viva la vida’. «Ha sido muy emotivo. Ha sido una entrada muy original y muy personal, también muy ruidosa». Los novios son grandes amantes del motor y precisamente las motos han sido protagonistas durante el arranque de la celebración.

Terelu, muy feliz por su sobrino

«José estaba guapísimo», ha señalado muy orgullosa su tía. «La novia ha estado muy emocionada. Ha dicho cosas tan bonitas. No la conocía personalmente, pero he tenido el privilegio de verla antes que nadie vistiéndose de novia. Super cariñosa», ha explicado la colaboradora. La jornada se ha vivido con especial emoción por parte de la familia del novio, algunos miembros del clan Campos han viajado desde Málaga para arroparle. «Es un día de reencuentros que siempre es importante».

No ha sido una boda multitudinaria, algo que ha destacado Terelu. «Estamos los justos, no hay mucha gente, tampoco hay poca». Asimismo, ha subrayado que se ha casado el hombre en la vida de María Teresa Campos, su único nieto varón. «Teresa ha estado bien, sin quitarle ojo y mi hermana estaba muy emocionada. El vestido de la novia a mí me ha parecido muy bonito».

Terelu ha intervenido en televisión con un segundo traje. El primero lo ha reservado para el momento de la ceremonia. El que ha mostrado es un dos piezas estampado en tonos lila, mientras que su hija Alejandra también se ha cambiado de vestido. Ha llevado para el «sí, quiero» un diseño largo firmado por Hannibal Laguna en vivos colores. La boda ha tenido como escenario una finca situada a 30 kilómetros de la capital. Una propiedad que cuenta con 6.000 metros cuadrados de amplios jardines y espacios al aire libre. Entre los invitados, algunos rostros televisivos, como Kike Calleja y su prometida Raquel.

La celebración ha contado con compañeros del novio quien trabaja en ‘Viva la vida’ donde desarrolla labores de producción. No ha faltado la subdirectora del programa, Lorena Rivera. Mientras que ha destacado la sonada ausencia de Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Ya se había confirmado que la hija de la ‘más grande’ no acudiría a la cita a pesar de mantener una estrecha relación con el clan Campos.