También se ha pronunciado sobre las intenciones de Kiko Hernández de desvelar audios inéditos que Isabel Pantoja envió a Mila Ximénez. «Desgraciadamente, ella no está. No puedo verla… No lo sé. Creo que si alguien de su entorno nos dijera: no hay ningún problema y nos parece bien… No deja de ser una conversación privada de dos amigas, si no de dos abuelas», ha dicho, tajante, la malagueña.