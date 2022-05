La ausencia de Rocío Carrasco en la boda del hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, continúa dando mucho que hablar. La colaboradora no pudo más que derrumbarse a consecuencia de este tema, algo que está haciendo mella en su estado de ánimo. También aseguró que no le parecieron bien las palabras de su amiga cuando dijo que sí iría a un futuro enlace de Alejandra Rubio. Ahora, Terelu Campos se ha pronunciado saliendo en defensa de su amiga.

«No creo que se derrumbara por Rocío», ha reconocido durante su última intervención en el programa ‘Viva la vida’. También ha aclarado que han sido un cúmulo de circunstancias que han hecho que su hermana se derrumbara en directo. «Hay veces que se alinean las cosas de una manera y se vino abajo». Ha recordado que Carmen Borrego ha afrontado una última semana difícil en la que ha estado en el foco de la noticia. Asimismo ha insistido en que estaba completamente «agotada».

Terelu aclara el motivo por el que se derrumbó su hermana

Carmen Borrego terminó muy afectada y envuelta en un mar de lágrimas, su hermana ha explicado que recibió en un momento dado una llamada que llegaba por parte de su hijo. Esto le hizo romperse. Y es que según ha recalcado Terelu, le dio la impresión que el joven no estaba disfrutando como debía de su luna de miel. «Eso le afectó». Además, ha querido dar la cara por Rocío Carrasco. «Me parece injusto que se le haga responsable de las lágrimas de Carmen, me parece desproporcionado».

Terelu ha subrayado que la protagonista de ‘Contar la verdad para seguir viva’ no desmereció en ningún momento a José María Almoguera. «Lo único que dijo es que claro que irá a la boda de Alejandra y a la de Carmen. Si es que puede y si es invitada». La colaboradora ha vuelta a recordar que su hermana es una mujer muy «muy sentida y sensible». Y ha recalcado que no le extrañó que saltara en ese momento, también que explotara. Además, ha insistido en que la ausencia de Rocío Carrasco no ha provocado ningún tipo de enfado en su hermana.

Fue el pasado 14 de mayo cuando el clan de las Campos se reunió en la localidad madrileña de Torrejón de Velasco para vivir un gran acontecimiento familiar. Se casó el primer y único nieto varón de María Teresa Campos, José María Almoguera. El joven estuvo arropado por toda su familia aunque hubo destacadas ausencias. A la de Rocío Carrasco, amiga íntima del clan, se añade el nombre de Belén Rodríguez. La periodista ha explicado que en los últimos meses ha pasado en tres ocasiones por el quirófano, motivo principal por el que declinó acudir a este enlace.

Te interesará saber...