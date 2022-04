Este miércoles, María Teresa Campos es la protagonista de la portada de SEMANA, en la que habla de Gustavo Guillermo, su mano derecha y confidente. Este hombre que posa con ella en un amplio reportaje fotográfico para nuestra revista, es la persona que la acompaña en su día a día, en la sombra. Alguien que forma parte de su rutina y al que la veterana comunicadora no duda en calificar como alguien muy querido: “Gustavo es el hijo que nunca tuve”.

En su entrevista en el nuevo número de SEMANA, que ya puedes encontrar ya en tu kiosco más cercano o descargando la versión online AQUÍ, la malagueña cuenta que considera a Gustavo su ‘ángel de la guardia’. Después de muchos años a su lado ayudándola en todo lo que necesita, María Teresa considera que ha llegado el momento de darle el lugar que se merece. Y se trata de un lugar muy destacado en su corazón. Tras darse a conocer sus declaraciones, a Terelu Campos le han preguntado qué opina del fuerte vínculo entre su madre y su hombre de confianza.

Terelu, agradecida a Gustavo Guillermo, la mano derecha de su madre

Desde su Málaga natal, adonde se ha trasladado para asistir con su progenitora a las procesiones de Semana Santa, la presentadora de ‘Sálvame’ ha explicado que tanto ella como su hermana, Carmen Borrego, están muy agradecidas a la labor y al rol que tiene Gustavo en la vida de su madre. «Egoístamente, para mí, la tranquilidad que me da que está con Gustavo», ha dicho. «Que se dan un paseíto, que se van a un centro comercial… y hasta se tienen que pelear para salir», añadía. Incluso ha revelado los ‘trucos’ que utiliza Gustavo para animar a María Teresa a salir a la calle cuando le entra la pereza: «La palabra clave es pasear a Lula. Ese es el convencimiento de cualquier cosa».

No cabe duda de que Gustavo Guillermo es alguien muy especial para todo el clan Campos, para el que trabaja desde hace 33 años. A estas alturas y con todo lo que ha compartido con la familia, es un miembro más del clan. María Teresa Campos reconoce en SEMANA que “él me cuida, me protege, es mis manos y mis pies”. Y aunque en un principio la relación empezó siendo laboral, ahora es como si fuera el hijo que nunca tuvo.

Según la malagueña, Gustavo le aporta mucha “tranquilidad» y «seguridad” en su día a día. Esto explica que haya querido dedicarle unas palabras muy emotivas: “Me gustaría que la gente lo conociera y lo apreciara tanto como yo”. El respeto y el afecto que siente es recíproco. Por su parte, Gustavo reconoce en esta publicación que María Teresa Campos “es una segunda madre para mí”.

Fue en octubre de 2021 cuando Gustavo Guillermo hablaba por primera vez en público de su relación con María Teresa Campos. Después de más de treinta años al lado de la periodista, siempre ha permanecido en la sombra. Sin embargo, concedía una entrevista en exclusiva en SEMANA para contar su versión sobre Bigote Arrocet, quien fue pareja de la andaluza durante casi seis años. «Edmundo es un mentiroso, un embaucador y un profesional del amor», decía.

«Él sabe absolutamente todo», ha dicho maría Teresa Campos sobre Gustavo Guillermo

Para él la periodista es su familia y no quiere que nadie le haga daño, por lo que antes de su encuentro con este medio le pedía su consentimiento para hablar. Ella no solo le dio su autorización, sino que lo animó a sus ofrecer sus palabras a SEMANA. «Por supuesto que le doy permiso. Él sabe absolutamente todo», confesaba María Teresa.

Siempre en la sombra, y en un discreto segundo plano, Gustavo ha sido testigo del trato que dio el cómico chilenoargentino a la Campos. Y, según él, no era tan idílico como parecía: «No tenía un duro, todas sus tarjetas estaban bloqueadas». Cansado de las informaciones que se han dado sobre la ruptura, compartía sus opiniones y experiencias con todos los lectores de este medio. Y es que considera injusto que Bigote Arrocet se porte mal con quien fue su pareja, a la que una vez rota la relación ha tachado de mentirosa: «He visto llorar mucho a Teresa, destrozada, pero estaba muy enamorada».

