Parecía que nunca llegaría el día, pero Carmen Borrego y Terelu Campos se han reencontrado con sus antiguos compañeros de ‘Sálvame’. Y no, no es que hayan decidido volver al programa de Telecinco sino que han coincidido con parte de ellos en una boda que, pese a sus diferencias, no se querían perder.

17 Reencuentro casi obligado Cuando se marcharon de ‘Sálvame’, tanto Terelu Campos como Carmen Borrego parecían tener clara su intención de no volver al programa. Sin embargo, el sábado se han tenido que reencontrar de manera ‘forzosa’ con algunos de sus excompañeros. 16 Ninguna de las dos quería renunciar a la cita Este 12 de octubre ha tenido lugar una boda muy esperada por algunos VIP, la de Rubén Gómez Camero, uno de los socios del Museo Chicote, y su novio Álex. Una cita que ni Carmen ni Terelu se han querido perder, aunque eso haya significado reencontrarse con sus excompañeros de Sálvame. 15 Vídeo: declaraciones de Terelu Campos en la boda   14 Carmen, de rojo y muy bien acompañada Carmen llegaba al local, situado en la Gran Vía madrileña acompañada de su marido, José Carlos Bernal. Vestida con un traje en rojo pasión, la hija de María Teresa Campos no podía disimular una gran sonrisa. 13 Vídeo: declaraciones de Carmen Borrego en la boda   12 Terelu llevó un look muy original Terelu, por su parte, lo apostó todo al negro con un look muy original que destacaba por el pantalón, con una sensual apertura en el lateral, y los zapatos, con transparencias. 11 Y una gran sonrisa Al igual que su hermana el mejor complemento de Campos para la tarde del sábado fue su sonrisa. Los recién casados son buenos amigos suyos y no quería ocultar lo feliz que estaba por el paso que tomaron. 10 Derrochando amor Uno de los rostros más conocidos del universo ‘Sálvame’, Belén Esteban, tampoco se quiso perder esta cita tan especial. Acudió acompañada de su marido, Miguel Marcos, con quien protagonizó uno de los momentos más románticos. 9 Estaba muy guapa La colaboradora televisiva fue una de las más guapas de la noche. Escogió un vestido bicolor en rojo y negro, ajustado a su figura, y decorado por unas originales perlas que hacían de separador entre los dos tonos. 8 Carlota quiso ser diferente (y lo consiguió) También estuvo en la boda Carlota Corredera, una de las más originales gracias a su look. Una vez más demostró tener un gusto muy particular y personal y es que lució una combinación de falda y camiseta. 7 Presumiendo de marido Aunque su marido, Carlos, suele estar en un segundo plano, en esta ocasión Carlota Corredera puedo disfrutar de su compañía y, de paso, presumir de la historia de amor que tienen. 6 Directa desde el Palacio Real Una de las reinas de las mañanas, Ana Rosa Quintana, también hizo acto de presencia. Como otras tantas invitadas, la periodista llevó un look en rojo, en su caso compuesto por un mono y sandalias a tono. 5 Uno de los locales favoritos de los VIP Los recién casados, Rubén y Álex, estuvieron muy bien rodeados en uno de los días más felices de su vida. 4 La actriz Pepa Rus Pero no solo se acercó hasta el Museo Chicote el elenco de Telecinco, también lo hicieron actrices de la talla de Pepa Rus, que también escogió un estilismo en rojo pasión. 3 Y la nadadora Gemma Mengual La nadadora Gemma Mengual, por su parte, lució un original minivestido junto a una americana negra que no necesitó ponerse gracias a la buena temperatura y unas sandalias de rejilla. 2 Natalia Verbeke llegó con su chico Otra actriz invitada fue Natalia Verbeke que asistió junto a su novio, Marcos Poggi. Sin duda, una aparición muy apreciada por los fans de la actriz y es que hacía mucho tiempo que no se dejaba ver acompañada del padre de su hija. 1 La actriz María Esteve María Esteve eligió el otro de los tonos estrella del sábado, el negro. Un total look al que dio un toque de color gracias a unos labios rojísimos.