Los últimas semanas, Alejandra Rubio ha copado parte de la actualidad de la crónica social por su incipiente relación con un joven hasta entonces desconocido, Tassio de la Vega. Arquitecto de profesión, mucho se ha hablado de este chico que proviene de una familia dedicada al mundo del vino. La última en pronunciarse al respecto ha sido su madre, Terelu Campos, quien ha confirmado que ya conoce a Tassio.

Si en su momento, Alejandra Rubio quiso ser cauta con el tema y dejó claro que se estaban conociendo: «Yo no tengo una relación, es la realidad. Estoy siendo prudente. Estoy conociendo a la persona. No puedo decir que tengo una relación cuando no la tengo», explicó en el programa en el que colabora. Asimismo, no quiso entrar en detalles porque Tassio pertenece a un mundo totalmente ajeno al de la televisión.

Por su parte, Terelu se ha mostrado tajante: «No son novios», explicaba en ‘Viva la vida’. Y continuaba explicando lo siguiente: «Si lo fueron, ¿qué problema hay?». Eso sí, confirmaba que ya había tenido la oportunidad de conocerle en persona, una presentación que tuvo lugar el pasado miércoles por la noche.

La primera impresión de Terelu sobre Tassio fue muy buena, tal y como ella ha recalcado: «Me pareció una persona encantadora, cero ostentosa». Este último comentario lo ha hecho en referencia a las declaraciones de algunos compañeros, entre ellos, Kiko Matamoros quien ha hecho hincapié en la buena posición económica del joven. «Ha dado el braguetazo», ha llegado a decir sobre la relación de Alejandra con Tassio. Según este, el arquitecto, de 28 años, vive en ‘Los Peñascales’, una de las tres mejores urbanizaciones de Torrelodones, en una casa valorada en unos tres millones de euros.

El nombre completo de Tassio es Anastasio Vega, aunque sus amigos le conocen por este diminutivo, y nació en Segovia, pero está afincado en Madrid. Estudió Arquitectura y es dueño de una marca de vinos muy popular, Oissat (su nombre al revés). Sus dos principales pasiones, además ha realizado algunas labores humanitarias y patrocina eventos deportivos.

Sus vinos, tal y como él cuenta, tienen su seña de identidad: «La relación con mi familia ha hecho que yo sea una persona independiente, compleja y con un razonamiento diferente. (…) La bodega es el resultado de los valores transmitidos y la educación que he recibido«, declaró recientemente durante una entrevista con una revista especializada.

El joven ha querido desmarcarse del mundo de la televisión cuando ‘Sálvame’ se ha puesto en contacto con él para hablar de su supuesto noviazgo y muy cordialmente contestaba lo siguiente: «Tenéis que preguntarle a Ale. Yo no soy un personaje mediático ni me dedico a esto. Además, ella os va a contestar encantada». Respecto a si estaba feliz al lado de Alejandra contestaba de esta forma: «Ella es una persona que todo el que está al lado sabe apreciarla y ¿Cómo no voy a estar contento?».

El anterior noviazgo de Alejandra con Álvaro Lobo

Hace tres meses, la hija de Terelu Campos revelaba las razones que le habían hecho poner fin a su relación con Álvaro Lobo después de dos años juntos. «Las relaciones se acaban, llevábamos una vida muy diferente y estábamos perdiendo tiempo de nuestras vidas y oportunidades de crecer profesionalmente y como personas«, se sinceraba. Una vez decidieron emprender caminos separados, estuvieron conviviendo un mes juntos en la misma casa: «En aquel momento teníamos una relación súper cordial, pero la relación estaba rota», matizaba.

Una revelación que Alejandro hizo cuando Álvaro Lobo arremetió contra Las Campos a través de sus redes sociales publicando el siguiente comentario: «Antes eran los payasos de la tele y ahora tenemos esta maravilla. Sigamos encendiendo la mecha que tengo todo lo que no se ha tirado en las fallas. He hecho lo mejor que he podido hacer en mi vida, dejar a esta calaña de gentuza atrás. He estado por encima de esta basura», explotaba.

En su momento, se especuló con que Suso Álvarez, exconcursante de ‘Gran Hermano’, había sido un punto clave en la ruptura. Un tema que pronto negó Alejandra de forma rotunda: «Mi relación no la ha roto nadie». El noviazgo llegaba a su fin después de dos años juntos en los que se prometieron amor eterno. La noticia saltó a la luz pública cuando ambos borraron todas las imágenes en las que aparecían juntos en sus respectivos perfiles en las redes.