5 Rocío Carrasco silencia a Terelu Campos

Rocío Carrasco no lo está pasando bien con el resurgir de sus problemas en los medios de comunicación. La participación de Antonio David Flores en ‘GH Vip 7’ y sus confesiones en la casa hacen imposible que no se trate del distanciamiento de sus hijos o los juicios que le mantiene al exmatrimonio enfrentados. Aun así, en lo que respecta a sus más íntimos amigos, Rocío Carrasco tiene claro que prefiere que no la defiendan, porque así su versión de lo sucedido seguirá siendo un misterio: “Rocío me ha pedido siempre que no la defienda, porque ella también lo pasa mal”, confesaba Terelu Campos.