Terelu Campos está pasando por un mal momento por la gran preocupación que tiene debido a que podría perder todos sus dientes como consecuencia de una complicada enfermedad periodontal que ha heredado de su familia y que afecta «poderosamente» a su boca. Ha sido ella misma quien ha desvelado su gran temor, aunque lo ha hecho poniéndole mucho humor.

«Ahora lo que me está quitando la vida es la boca. Tengo una enfermedad periodontal heredada de mi familia. El estrés, el calor y el cansancio afecta poderosamente a mi boca», escribía Terelu Campos en su blog. Lo escribía mientras se tomaba el antibiótico y calmantes para paliar el dolor. La hija de María Teresa Campos explicaba que le tienen que quitar dos muelas. A pesar de que está preocupada por lo que le puede pasar en la boca, lo cierto es que ha revelado la enfermedad echándole humor: «Como siga así, me voy a quedar como el Risitas cuando decía eso de ‘cuñaooo’«. Con este dolor se enfrentó a la segunda gala de ‘Sálvame Mediafest 2022’ en la que cantó junto a Coyote Dax.

Esta enfermedad consiste en que se daña el tejido blanco y si no se trata puede llegar a destruir el hueso que sostiene los dientes. Así lo ha explicado el doctor Antonio Pérez Barrionuevo en ‘Socialité’, quien también apunta que el estrés, el cansancio o el calor son algunos de los factores que afectan negativamente a esta enfermedad. «Los tratamientos con quimioterapia tienen efectos secundarios como la enfermedad de las encías y otros problemas en la boca», añade. Ahora bien, se puede retrasar la pérdida de los dientes con una buena alimentación: «Hay que tener cuidado con tanto café por las mañanas y las porras». Cabe recordar que Terelu Campos superó hasta en dos ocasiones un cáncer de mama por el que recibió un tratamiento de quimioterapia que podría haber degastado su dentadura.

El otro temor de Terelu Campos

Sin lugar a dudas, esta enfermedad periodontal hereditaria es un gran quebradero de cabeza para Terelu Campos. Un gran temor que se une al desafío al que se enfrenta cada vez que tiene que acudir a una revisión oncológica. «Cada año tengo más miedos acerca de mi cáncer. Cuando me siento con el doctor y me dice que todo está bien es como si me hubiera quitado una losa de encima», reconoció en su blog.